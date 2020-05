A bizottsági ülésen a légzéskönnyítő kínai berendezésekről is kérdezték volna a kormány képviselőit

Többek között a fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórházban kialakult állapotokról kérdezte volna a parlament népjóléti bizottsága Kásler Miklóst, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterét, és Müller Cecília országos tisztifőorvost is szerette volna meghallgatni, de sem ők, sem a testület kormánypárti képviselői nem jelentek meg, így az ülés határozatképtelenség miatt elmaradt.

Korózs Lajos, a bizottság elnöke így az alábbi kérdéseket olvasta fel:

A Bajcsy-Zsilinszky Kórházban tapasztalható állapotokról a kórházat irányító miniszteri biztos készített-e jelentést, és ha igen, ez kihez jutott el, született-e intézkedés ennek nyomán?

Igaz-e, hogy azután is folyamatosan vittek koronavírusos betegeket az intézménybe, hogy erre a Dél-pesti Centrumkórházat és a Korányi kórházat jelölték ki?

Igaz-e, hogy kétméteres gipszkarton fallal oldották meg a betegek izolációját, és nejlonfóliából készítettek zsilipes beléptetőt?

Igaz-e, hogy a koronavírus-részleg nem alkalmas intenzív terápiákra, nincs megfelelő lélegeztetőgép sem az osztályon?

Ki adott utasítást arra, hogy csupán otthoni légzéskönnyítésre alkalmas kínai berendezéseket vásároljanak kórházak számára?

Mely intézményekbe szállítottak ezekből, és milyen áron szerezték be őket?

Korózs ezután bejelentette, hogy jövő hétre újra összehívja a népjóléti bizottság ülését.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke egy, a Facebookra feltöltött videóban mondta el, hogy ők is külön szerettek volna rákérdezni a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban kialakult helyzetre, a lélegeztetőgépek minőségére, és arra is, hogyan lehetséges, hogy vidéken mégis több fertőzött van, mint a fővárosban. Szabó elmondta azt is, hogy a népjóléti bizottság ülésére az operatív törzsből egyedül Lakatos Tibor rendőr ezredes jött el.

„Arcátlanságnak tartom, hogy nem jöttek el a kormánypárti képviselők, bár megértem, hiszen rettegnek attól, hogy kényes, számukra nagyon is kínos kérdésekre kelljen válaszolniuk” − mondta a párbeszédes képviselő.

Az RTL Klub múlt héten számolt be arról, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Kórház 1400 munkatársa közül 24 fertőzött. Ezután a Népszava írt arról, hogy az intézmény egyik osztályán takarékosság okán építkezéseken használatos kék műanyag takarófóliával alakították ki a covidos osztályokra vezető járványzsilipeket.