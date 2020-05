A számvevőszék felfüggesztette a DK költségvetési támogatását

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) felfüggesztette a Demokratikus Koalíció (DK) költségvetési támogatását mindaddig, amíg a párt helyre nem állítja törvényes gazdálkodását és azt dokumentumokkal nem igazolja - jelentette be a számvevőszék főtitkára csütörtökön, online sajtótájékoztatón az MTI híradása szerint.

Holman Magdolna az ellenzéki párt 2017-2018. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről szólva azt mondta, a DK nem igazolta az időszakról közzétett adatok valódiságát: pénzügyi kimutatásai nem mutatnak megbízható és valós képet a párt bevételeiről és kiadásairól, a valótlan pénzügyi kimutatások közzétételével a párt a saját tagságát is megtévesztette.

A számvevőszék tájékoztatta a DK elnökét, milyen dokumentumokkal kell igazolnia a párt törvényes gazdálkodásának helyreállítását, amennyiben a DK ennek eleget tesz, az ÁSZ azonnal visszavonja a költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztését.

A DK korábban azt mondta, az ÁSZ olyan papírok eredeti példányait követeli, amelyek megsemmisültek a DK székházának másfél évvel ezelőtti tűzvészében, a másolatok ugyanakkor ott vannak a számvevőszéknél. A Demokratikus Koalíció egyébként már tavaly ősszel is azt közölte, hogy a 2018-as irodatűz miatt nem tud minden adatszolgáltatásnak eleget tenni, amelyet az Állami Számvevőszék kér. Az ellenzéki párt pártigazgatója úgy vélte, a számvevőszék már akkor is tagadta a politikai motiváció vádját, mostanra a DK országgyűlési képviselője szerint bebizonyosodott, hogy az ÁSZ nem segíteni, hanem büntetni akar, erre utal ugyanis, hogy jelentésében nem tesz említést irodájuk leégéséről, és ezzel azt a látszatot kelti, hogy rossz szándékból nem mutatják be a kért iratokat.