Gulyás Gergely: Megszüntetjük a tranzitzónákat

A miniszter szerint a kormány belátta, hogy hibázott, és nem habozott javítani a hibáján. Gulyás azt mondta, tisztában vannak az uniós kötelezettséggel, valamint azzal, hogy a környezetvédelem érdekében be kell tiltani az egyszer használatos műanyagokat, de a jelenlegi járványügyi válsághelyzetben a munkahelyek megőrzése prioritást élvez, éppen ezért most erre koncentrálva vonták vissza saját idevágó javaslatukat. Egyeztettek az iparági szereplőkkel, a szándékuk nem változott ebben az ügyben, de a munkahelyek megóvása érdekében most elhalasztották az idevágó döntést,

a munkahelyek megóvása mindennél előbbre való ebben a rendkívüli válsághelyzetben.