Ma reggel Románia és Magyarország között az összes határátkelőhely megnyílt, mondta az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján Kiss Róbert. A rendőr alezredes arról is beszélt, hogy a kormány folyamatosan egyeztet további határnyitásokról a szomszédos országokkal.

A Nyugat-Európából induló, illetve a Nyugat-Európába tartó tranzitforgalom továbbra is biztosított, három határátkelőhelyen: Csanádpalotánál, Nagylaknál és Ártándnál.

Romániába hazatérhetnek azok a román állampolgárok is, akik repülővel Magyarországra érkeznek meg. Ők, illetve azok a sofőrök, akik őket hazaszállítják, mentesülnek a kötelező hatósági házi karantén elrendelése alól.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 3641 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg. Ezzel 473 főre emelkedett az elhunytak száma, 1509-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1659 főre csökkent – ismertette Müller Cecília a csütörtöki adatokat az operatív törzs napi tájékoztatóján.

Az aktív fertőzöttek 45 százaléka, az elhunytak 61 százaléka, a gyógyultak 46 százaléka budapesti. Az aktív fertőzöttek harmada, 510 fő igényel kórházi kezelést, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen.

Az adatok napok óta kiegyenlítődöttek, tendenciózusan csökken az aktív fertőzöttek száma

– hangsúlyozta az országos tisztifőorvos, aki szerint ennek ellenére indokolt a járványügyi készültség folyamatos fenntartása.

Az elmúlt 24 órában regisztrált 43 eset a fővárosból és 7 további megyéből származik. Budapesten 16 főt, Fejér megyéből kettőt, Hajdú-Biharból egyet, Jász-Nagykun-Szolnokból egyet, Komárom-Esztergom megyéből nyolcat, Nógrádból egyet, Pest megyéből négyet és Zalából 10 újabb esetet származik.

Ezek közül 4 fő az Óhegy utcai otthonból, 4 fő pedig a Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézményéből származik. Zalában egy három fertőzöttet érintő családi halmozódást is regisztráltak.

A százezer főre jutó esetszám országosan 37,3, Budapesten ugyanez az adat 98,5, Zala megyében 89,7, Fejér megyében pedig 86,2.

Az elmaradt iskolai kampányoltások a kedvező járványhelyzet miatt most már megtarthatóak lesznek, mondta Müller Cecília. A tisztifőorvos szerint kétféle oltás „szenvedett késedelmet a megszokott rendhez képest” a járványhelyzet miatt:

a hetedik osztályosok számára kötelező, hepatitis B vírus elleni védőoltásprogram

és a HPV vírus elleni oltást kérő iskolás lányok szabadon választható oltási programja is folytatódik most.

Mindkét oltás esetében megtörténtek a védőoltások az őszi kampányidőszakban, az első adag után márciusban jött volna a folytatás, de ez részben elhalasztódott a járvány miatt.

Ezek pótlására a tervek szerint május 25. és június 12. között lesz lehetőség.

Az Országos Mentőszolgálat munkatársai 35 432 mintát vettek le eddig összesen, tegnap 431 ilyen mintavétel történt. A mentőszolgálat által elvégzett vizsgálatok túlnyomó többségét háziorvos rendelte el, de ezek arányát nem tartják külön nyilván – mondta Müller az Index erre vonatkozó kérdésére.

Az ottalvós táborok nagyobb kihívást jelentenek, mint a napközis táborok, mert a gyerekek hosszabb ideig vannak együtt, az ágyak elhelyezése és az ágyneműk fertőtlenítése is többletkihívás

– mondta többek között az Index kérdésére is válaszolva Müller Cecília. Azt javasolta, hogy jó időben az ilyen táborokban éjjel is tartsák nyitva az ablakokat, és azokon legyen szúnyogháló. A táborok szervezőinek arra is figyelniük kell, hogy a gyerekek között túl ne alakuljon ki nagy tömörülés. A táborok szervezői a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakembereivel is egyeztethetnek, hogy mire kell még figyelniük.

Az őszi-téli időszakban mindenképp kell majd számolni a koronavírussal Müller Cecília szerint, aki már csak emiatt is éberséget javasolt.

