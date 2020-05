Vadászat után a fegyverben maradt a töltény, és a puska véletlenül elsült, ez okozta egy ember halálát

Ahogy arról beszámoltunk, múlt pénteken kora este egy férfi az újfehértói udvarán beszélgetett, amikor eltalálta egy lövés a lapockájánál. A meglőtt férfit kórházba vitték, de ott később meghalt. A rendőrség megállapította, hogy a férfi testében talált lőszer egy helyi vadásztársaság tagjának a fegyveréből származik, és ezzel a fegyverrel a lakóháztól körülbelül két kilométerre adtak le az úgynevezett vétlen lövést. Később megtalálták a fegyvert is, a rendőrség lefoglalt egy golyós vadászpuskát, de gyanúsított még nincs az ügyben.

A Magyar Nemzet friss cikkében újabb részletek derültek ki a balesetről. A rendőrség foglalkozás körében, gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz, és mint kiderült, nem egy fegyvert, hanem a vadászat minden résztvevőjének a puskáját lefoglalták.

A lapnak a rendőrség úgy nyilatkozott, hogy a baleset a fegyverek ürítése közben történt.

A nyomozás eddig adatai szerint az egyik fegyver csövében szabálytalanul benne maradt a töltény, a fegyver tulajdonosa ráadásul nem a szabályok szerinti semleges irányba fordította a puskája csövét. A puska elsült, a lövedék pedig szerencsétlen módon a település irányába süvített el, ahol a mezőhöz közeli első ház udvarán levő férfit találta lapockán

- nyilatkozta a lapnak Fodor Rita rendőr őrnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Hozzátette, vizsgálják, pontosan honnan is adták le a vétlen lövést.

Mivel a vadászpuskából leadott lövésnél a lövedék akár kilométeres távolságot is meg tud tenni, és erejéből vesztve is tud halálos sebet ejteni - ahogy vélhetően történt ebben az esetben is -, ezért "kell a fesztelenítést semleges célpont felé elvégezni", írja a lap.

A május 15-i vadászat egyébként szabályosan zajlott, ám a vadászat végén valaki a fegyver ürítésénél a fenti módon valaki hibázott. A fegyver ürítésről a lap azt írja: "ennek kötelező forgatókönyve van, a fegyvert ki kell biztosítani, a tárat ki kell venni, a töltény­űrben levő lövedéket a golyós fegyver szánjának hátrahúzásával ki kell venni a puskából, majd az elvileg így már üres fegyvert feszteleníteni kell, semleges irányba – a levegőbe – el kell húzni az elsütőbillentyűt". Itt hibázhatott az egyik vadász. Szakértők szerint a legtöbb balesetet a hobbivadászok okozzák, és szinte mindig a fenti folyamatnál hibáznak; "a fegyver csövében maradt lőszer, a nem kellően kibiztosított, rosszul tartott fegyver a probléma forrása" - írják.

A Szon.hu kedden írt arról, hogy múlt pénteken három helyi vadász azért ment ki az erdőbe, hogy kipróbálják egyikük új, több millió forintot érő vadászpuskáját, majd megtörtént a fenti baleset. A lap azt írta, mivel a seb nem vérzett, először azt hitték, hogy a férfi infarktust kapott, csak később vették észre a golyó ütötte lyukat a ruháján.

"A vadászat összes résztvevőjének lefoglalták a fegyverét, ballisztikai, fegyvermesteri, orvos- és vadgazdálkodási szakértők bevonásával vizsgálják, kik a felelősek a haláleset miatt" - írja a Nemzet.