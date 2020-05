Az ilyen képsorozatoktól tiltották el az Indexet

Portréfotó-sorozatot készített az MTI a járvány első vonalában küzdő egészségügyi dolgozókról. Három kórházban, a Szent Lászlóban, Szent Jánosban és a Korányiban jártak, a képeket alább láthatják, és amellett, hogy minden elismerésünket fejezzük ki az azokon szereplőknek, muszáj tennünk néhány megjegyzést a sorozathoz.

Egyrészt ugyanezt mi is szívesen megcsináltuk volna, de nem engedélyezték. A koronavírusjárvány magyarországi megjelenése óta

ötször kérte az Index

az Emberi Erőforrások Minisztériumától, hogy fotóriportereink képeket készíthessenek a budapesti Szent László Kórházban, ahol az orvosok, ápolók a “frontvonalban” küzdenek a vírus ellen. Először március 17-én kértünk erre engedélyt az EMMI-től. "Amennyiben lehetőség van rá, szeretnénk a vírussal érintett betegek befogadására kialakított osztályokon fotókat készíteni, illetve az óvintézkedéseket, előkészületeket és az ellátást dokumentálni a következő napokban. Természetesen az időpontot illetően maximálisan alkalmazkodunk az intézményhez ill. a egészségügyi dolgozókhoz” - írtuk a minisztériumnak, de még aznap kaptunk egy elutasító választ, az EMMI az MTI fotóit ajánlotta figyelmünkbe.

Március végén az alapvető jogok biztosa kimondta: jogellenes az a gyakorlat, hogy a kórházigazgatók megtiltják a fényképezést az intézményekben. Ezért március 26-án próbálkoztunk egy újabb kérelemmel, de erre ugyanaz a válasz jött: használjuk az MTI képanyagát. Ezután még háromszor, április 23-án, aztán négy nappal később, utoljára pedig május elején próbálkoztunk megint, de ezekre a megkereséseinkre már nem is válaszolt a minisztérium. A Szent János Kórházban is próbálkoztunk április 7-én, de ott is elutasították kérelmünket, arra hivatkozva, hogy - idézzük - “a fertőző osztály azóta megkezdte működését, ami nagyon szigorú előírások és szabályok szerint történik, és jelenleg elsődleges feladatunknak a betegellátást tekintjük ebben a fokozott helyzetben”.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az ombudsman kérésére írt állásfoglalása szerint az állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények közfeladatot látnak el, az ott lévő állapotok közérdeklődésre tartanak számot. A kórházigazgatók, akik megtiltották a fényképezést, a jó hírnevének védelmére hivatkoztak, csakhogy az állami szerveket nem illetik meg személyiségi jogok, így a jó hírnév védelme nem alapozhatja meg a véleménynyilvánítás, illetve a közérdekű adatok terjesztési szabadságának korlátozását.

Mindezt nem panaszképp írjuk, hanem azért, mert így felmerül a kérdés, hogy a teljes valóságot láthatjuk-e a képeken.

Vagy másképp fogalmazva: mi az, ami nincs rajta a képeken. Mi az, amit nem akartak, hogy az Index lefotózzon.

Mi is többször adtunk hírt arról, hogy az érintettek a felszereléshiányra panaszkodnak, például itt és itt és itt is. Sajnáljuk, hogy nem tudtunk a saját szemünkkel meggyőződni arról, hogy mi a helyzet az egészségügyben, csak a fotóilag nem mindig teljes függetlenségben működő állami hírügynökség - egyébként jó állapotokat mutató, bár több szereplő "csak" sima eldobható maszkot visel - képeit látjuk. Reméljük, mindenütt minimum így néz ki a védekezés.

Horváth György orvos a az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben. (Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

Takács József Jakabné takarítónõ a Szent László Kórházban. (Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

Markó Flóra gyógytornász a Szent László Kórházban. (Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

Nyiri Péter fõorvos a Szent János Kórházban. (Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

Borgulya Kitty takarítónő a Szent János Kórházban. (Fotó: Balogh Zoltán / MTI)