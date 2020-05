A legfontosabb hírek a koronavírusról pénteken

Szerdán kórházba szállították Ramzan Kadirovot, a Csecsen Köztársaság elnökét, miután influenza jellegű tünetei hirtelen rosszabbodni kezdtek, írja a The Guardian. A hírt a RIA Novosztyi orosz álnlami hírügynökség is leközölte, médaértesüléseikre hivatkozva. Kadirov kórházba szállításáról a Baza számolt be először: azt is írták, hogy Kadirovot repülővel vitték Moszkva egyik legjobb kórházába. Értesüléseik szerint a tüdeje is károsodott már. Arról egyelőre még nincs hír, hogy kimutatták volna szervezetében a koronavírust, jelenleg megfigyelés alatt tartják.