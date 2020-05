Niedermüller: Semmiféle zsarolásnak nem engedek, szigorúan ellenőrizzük a vendéglátóhelyeket

Hogy őszinte legyek, nem vagyok különösebben meglepve, hiszen ebben az országban nem szokás az objektív tájékozódás, annál elterjedtebb a hangulatkeltés

- reagált Facebook-oldalán Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester arra a hírre, hogy több hetedik kerületi vendéglátóhely is engedetlenséggel tervez tiltakozni egy önkormányzati rendelete ellen. A 24.hu információi szerint többen is túl szigorúnak tartják a teraszokra vonatkozó önkormányzati szabályokat, és jelezték, hogy a hétvégén nem zárnak be 22 órakor, mint azt a rendelet előírja.

A polgármester ugyanakkor arról ír, hogy a teraszok nyitvatartását egy 2012-es rendelet szabályozza, és ezen a rendeleten "a jelenlegi önkormányzat egyetlen betűt sem változtatott."

A rendelet előírja, hogy

a teraszt úgy kell kialakítani, hogy legalább 2 méter járdaszakasz szabadon maradjon a gyalogosok számára.

A terasznak legalább 1 méter szélesnek kell lennie.

Zene nem szólhat kint a teraszon.

Este 22:00-kor be kell zárni. Ebben az időben már se asztalok, se székek nem lehetnek kint az utcán.

Ez utóbbi az, amivel több vendéglátóhely nem ért egyet. A polgármester viszont azt ígéri, szigorúan ellenőrizni fogják, hogy mindenki betartja-e a szabályokat.

Az persze igaz, hogy ezt a 2012-es rendeletet eddig senki nem ellenőrizte. Mi most ellenőrizni fogjuk. Méghozzá szigorúan. Akinek ez nem tetszik, az természetesen hirdethet engedetlenségi mozgalmat, de csöndben mondom, eddig sem engedtem semmiféle zsarolásnak, és ezután sem fogok.

Mint megírtuk, a budapesti lazítás után újranyithatnak a főváros vendéglátóhelyei, azonban egyelőre még csak a szabadtéri részeiken fogadhatnak vendégeket, cserébe az év végéig mentesülnek a közterület-használati díj megfizetése alól.

Az újranyitáshoz engedélyt kell kérni az önkormányzatoktól, akik alig bírják a rohamot. Az Erzsébetvárosi Önkormányzat korábban közleményt adott ki, mely szerint folyamatosan dolgoznak a vendéglátóhelyektől érkezett kérelmek elbírálásán, de addig senki nem nyithat ki, amíg nincs meg az engedélye, és ezt szigorúan ellenőrzik is.

(Borítókép: Huszti István / Index)