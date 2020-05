Újabb hat beteg halt meg, az aktív fertőzöttek száma 1576-ra csökkent

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3713 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 idős krónikus beteg. Ezzel 482 főre emelkedett az elhunytak száma, 1655-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból, írja a koronavirus.gov.hu.

Az AKtív fertőzöttek száma 1576 főre csökkent

Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 61%-a, a gyógyultak 49%-a budapesti. Az aktív fertőzöttek harmada, 462 fő igényel kórházi kezelést, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen.

Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy az aktív fertőzöttek száma tovább csökkent, 483 fő igényelt kórházi kezelést, lélegeztetőgépen a pénteki tájékoztatás szerint 23 fő volt. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy az új igazolt fertőzöttek száma tovább csökken, a járványgörbe pedig továbbra is lefelé mutat, ezért bízik abban, hogy az első hullám vége felé járunk.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy Magyarország is megkezdte a koronavírus-vakcina fejlesztését. Újságírói kérdésekre a tisztifőorvos elmondta, hogy kisgyermekeknek nem szükséges a maszkviselés. Szerinte nem helyes, ha az óvodákban maszkot viseltetnek a gyerekekkel, sokkal inkább a távolságtartásra és a személyi higiéné megkövetelésére kellene koncentrálni. Azt viszont, hogy egyes óvodákban törölközők helyett most papírtörlőt alkalmaznak, üdvözölte Müller.

Eddig országszerte összesen 49 14 év alatti gyermeknél mutatták ki a koronavírust: 0 és 1 éves kor között négy, 1 és 2 éves kor között nyolc, 3 és 5 éves kor között hét, 6 és 9 éves kor között kilenc, tíz és tizenégy éves kor között pedig 24 fertőzöttet regisztráltak idáig – mondta az Index kérdésére Müller Cecília.

Kiderült az is, hogy a laboratóriumok kötelesek bejelenteni minden egyes általuk talált pozitív mintát azért, hogy az egészségügyi hatóságok minden fertőzöttről tudjanak, így a magánúton elvégzett tesztek esetében is értesítik a Nemzeti Népegészségügyi Központot. Elhangzott, hogy még nincs eredménye a tatabányai beteghordó halála miatt indult vizsgálatnak, de ha lesz eredmény, arról sem fogják tájékoztatni a nyilvánosságot személyiségi és kegyeleti jogok miatt.

A járvány kezdete óta 521 egészségügyi dolgozó tesztje lett pozitív, mondta újságírói kérdésre válaszolva. Azt is hozzátette, hogy pénteken ezek közül 254 esetet tekintettek aktívnak, ami az összes eset 14 százaléka. 266 olyan egészségügyi dolgozót tartottak nyilván aznap, aki meggyógyult a betegségből.

Kiss Róbert rendőr alezredes tájékoztatása szerint az időseknek fenntartott vásárlási idősáv továbbra is indokolt.

Elmondta azt is, hogy Ausztriából bárki bejöhet Magyarországra, akinek négy napnál nem régebbi koronavírustesztje van. Ezekre a személyekre nem vonatkozik a kötelező házi karantén sem.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádióban adott interjújában elmondta, hogy a rendkívüli jogrendről elmondta: ez segítette őt abban, hogy rendeleteivel nem kellett bemennie a parlamentbe, és nem kellett az ellenzékkel huzakodnia, hanem azonnal tudtak dönteni, és közbe tudtak lépni, ahol kellett. A kormányfő szerint a veszélyhelyzet most, hogy úgy tűnik, nyáron nem jön a második hullám, és nem lesz tömeges megbetegedés, már nem indokolt, a rendkívüli jogrendet vissza lehet vonni, ugyanakkor a járványügyi készültség és az operatív törzs Pintér Sándor vezetésével továbbra is marad.

A veszély ugyanakkor reaális, hogy visszaüssön a lazítás, és megszaporodjanak a megbetegedések. De szerinte már nem az otthon maradás, hanem a megfelelő védőtávolság és a védekezés más módszerei a fontosak.

Ha visszaerősödik a járvány, az idősek újra veszélybe kerülnek

– figyelmeztetett.

A miniszterelnök Kásler Miklós emberierőforrás-miniszterről azt mondta, érdemei történelmiek.

Orbán szerint azért nem lett Magyarországon tömeges a megbetegedés, és nem okozott nagyobb károkat a járvány, mert Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter és az általa irányított orvoscsapat mindenre időben tudott reagálni, felkészülni, és így kezelhető maradt a járvány.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

Borítókép: Egészségügyi dolgozók a koronavírussal fertõzött betegek fogadására kialakított Covid Ortopéd-Traumatológiai Osztályon a fõvárosi Szent János Kórházban 2020. május 14-én. MTI/Balogh Zoltán