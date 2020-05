Este jön a hidegfront: széllökés és felhőszakadás miatt is figyelmeztetést adtak ki

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint este északnyugat felől érkezik az a hidegfront, ami jelentős csapadékot hozhat magával, ezért az OMSZ figyelmeztetést adott ki az ország nyugati részére, valamint Pest és Nógrád megyére széllökés, felhőszakadás és zivatar miatt is.

A figyelmeztetés mindhárom fajtája érvényes Győr-Moson-Sopron megyére, ott zivatar miatt ráadásul másodfokú figyelmeztetés van érvényben. A többi megyében elsőfokú figyelmeztetés van, a legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/órás sebességet, az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék, vagy akár jégeső is hullhat.

Az Időkép számításai szerint a hidegfront este 9 körül érheti el Sopron térségét és éjfélig egészen a Tisza vonaláig juthat.

Vasárnap elsősorban a déli országrészben, északkeleten, illetve keleten alakulhatnak ki további zivatarok. Ezekhez a zivatarokhoz leginkább viharos szél (60-80 km/h), apró szemű jég társulhat. Vasárnap a Dunántúl más részein is nagyobb területen zivatartól függetlenül is viharossá fokozódik az északnyugati szél. A legerősebb lökések általában 60-75 km/h, a Dunántúli-középhegység és Sopron térségében az éjszakai és délelőtti órákban azonban egy-egy 80-85 km/h körüli széllökés is előfordulhat. Késő délutántól csillapodik a szél.