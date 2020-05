Jordan egyik mezszámát is kihúzták az ötös lottón

Most, hogy a fél világ a Last dance-t nézi, nézte, a mágikus energiák áramlásának eredményeként kihúzták Michael Jordan egyik mezszámát is az ötös lottón.

A 23-asról beszélünk, nem a 45-ösöről.

A másik négy szám: 2, 29, 62, 87.

Nem volt telitalálat, így jövő héten már 530 millió forintot lehet majd nyerni az ötösön. Ezen a héten 34 embernek volt négy találata, ők fejenként 1,3 millió forintot vihetnek haza.