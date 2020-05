Jól vannak a metrómegállító kiskacsák, de az anyjukat sajnos már aligha látják

Ahogy arról csütörtökön beszámoltunk, nem járt a 2-es metró az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion között, mert egy kacsacsalád ment a vágányok közé. A tűzoltók a mentés idejére áramtalanították a vágányt, a szerelvények helyett pótlóbuszok közlekedtek az érintett szakaszon.

A katasztrófavédelem egy videót is feltöltött a kacsacsalád téblábolásáról a sínek között, és az összeszedésükről. A videóhoz azt írták: "kiskacsák tévedtek az Örs vezér téri metró végállomás vágányai közé május 21-én délelőtt. A helyszínre a fővárosi tűzoltókat riasztották, akik a sínek között találtak rá a kiskacsákra. A vágány áramtalanítása után a tűzoltók az apró állatokat egy dobozba tették, majd a kis állatokat átadták az állatvédőknek.

A katasztrófavédelmisek hősiesen gyűjtötték be a kiskacsákat, figyelve, hogy meglegyen mind a nyolc, hol a kezükben, hol a sisakjukban gyűjtve őket. Végül a közlekedési rend is helyreállt.

Aztán másnap írt egy olvasónk, Ádám, aki azt kérdezte tőlem, hogy tudok-e valamit a kacsamamáról. Mert a felvételen látható, hogy ott van, és próbálják is befogni a tűzoltók, de a fotón a dobozban csak a kicsik vannak.

A kérdés teljesen jogos volt, ezért megpróbáltam utánajárni a dolognak.

De hol a mama, és mi van a kicsikkel?

Nem volt könnyű a dolog, és egy darabig úgy is tűnt, hogy a kiskacsák bár megmenekültek a sínekről, ám végül előlem örökre eltűnnek a katasztrófavédelem-BKV-BKK Bermuda-háromszögében. Először a katasztrófavédelemnél érdeklődtem, hogy meg tudnák-e mondani, milyen állatvédő szervezetnek adták át a tűzoltók a kiskacsákat, mert rákérdeznék náluk is: mi van az anyukával, hogy vannak a kiskacsák, ilyenkor mi lesz az anyjuktól elszakított kicsikkel, stb.

A következő kört futottam be:

A katasztrófavédelem jelezte, hogy ők erre a kérdésre nem tudnak válaszolni, hiszen nem ők hívták az állatvédőket, az ő munkájuk ott véget ért, hogy átadták a begyűjtött kiskacsákat. Forduljak a BKV-hoz.

Akkor levelet írtam a BKV-nak, hiszen egyébként is ők a metróüzemeltetők, megkérdeztem ugyanazt. A BKV azt a választ adta, hogy ők nem tudják, mégis a katasztrófavédelemhez kellene fordulnom, ők fognak tudni válaszolni.

A katasztrófavédelem ezután a BKK-hoz irányított bennünket.

Megkerestem a BKK-t is, ahonnan az a válasz érkezett, figyelem: keressem a BKV-t, vagy a katasztrófavédelmet, ők fognak tudni válaszolni.

Itt egyébként vége is lett a munkanapnak, picit emésztgettem is, hogy ebből a fekete lyukból hogyan lehetne kikeveredni, és mégis eljutni azokhoz a kiskacsákhoz valahogy, amikor este egy olvasónk oldotta fel a kérdést: az Állatmentő Sereg nevű szervezet Facebook-oldalán látta a posztot, amiből kiderült, ők mentek az állatokért.

A kacsamama elillant

Az önkéntes szervezet a Facebookon azt írta, már viszik is a kiskacsákat a Tollas Barát Madármentéshez,

"mert sajnos a kacsák mamája a nagy riadalomban elillant".

Hozzátették, egyik tagjuk ugyan várt még 1 órát, hátha mégis visszajön a kicsikhez, de sajnos "a félelme nagyobb volt". Ezután megnéztem a BKV Facebook-oldalát is, mert ők is posztoltak akkor a kacsákról, és a kommentek között írták, hogy az anyuka még ott van egy közeli ház tetején. A tűzoltók egyébként sokáig próbálták befogni a kacsamamát is, de annyira félt, hogy mindig elrepült, amikor közelebb értek hozzá, végül egy idő után fel kellett adniuk.

Az állatmentő önkéntesek tehát elvitték a kiskacsákat Tollas Barát Madármentés nevű szervezethez, akik még aznap posztoltak is a kiskacsákról. Azt írták, "a kiskacsák már biztonságban nálunk, eszegetnek és nőnek - reméljük". Megkerestük őket is a kérdéseinkkel.

Kovács Klára telefonon elmondta, hogy sokszor hívják őket és a másik szervezetet is hasonló helyzetekben. Leterheltségtől függően segítik ki egymást. Szerinte a tűzoltók a lehető legjobban jártak el, mert ilyen helyzetben, ilyen veszélyes terepen elsősorban a kicsikre kell koncentrálni, és őket összeszedni minél hamarabb.

És bár minden megpróbáltak az anyjuk befogásáért, és a másik civil szervezet munkatársa is maradt még egy órát, és az esetek többségében sikerülni is szokott, de ez itt nem volt lehetséges. Nyílt területen, vagy ilyen különösen veszélyes helyen nehéz, sokszor a hosszú próbálkozással az anya életét is veszélyeztetnék. Bár előfordul, hogy olyan nyílt terepen, mint egy betonparkoló is sikerül, de a félénkebb, gyorsabb kacsák ilyenkor elrepülnek.

A tőkés récék nagy túlélők

Érdekelt minket az is, hogy ilyen kicsi korban befogott, anyjuktól elszakított kiskacsák milyen eséllyel maradnak életben, de megnyugtattak minket: 80-90%-os eséllyel megmaradnak. Ahogy Kovács Klára fogalmazott: nagy túlélők.

Laikusként az is érdekelt, hogy nem lehetne-e mégis egyesíteni valahogy a családot.

Megtudtuk, hogy egyetlen alkalommal volt sikeres egy ilyen projekt, de akkor éjszaka fogták be a kiskacsákat, és másnap reggel mentek vissza ugyanoda a kicsikkel. Még ott volt az anyjuk, és sikerült is befogni.

Ebben a metrós esetben, bár egy kommentelő még látta aznap este ott a kicsik anyját, ám így több nap elteltével már szinte semmi esély nem lenne újra összehozni őket, sőt, mint mondta, nagy eséllyel már el is ment onnan az anyjuk, és hamarosan újra költeni fog.

Sokszor mentenek egyébként kacsákat a városban, többször nagyon veszélyes, vagy extrém helyre raknak tojásokat az állatok. Például erkélyekre, de van épület, ahová évek óta visszajárnak, mert a tojó nem tágít: ő minden évben azon a tetőn gondolja megejteni a családalapítást, hiába veszélyes, és estek már le több emeletről a kicsik.

A most befogott kiskacsákat jó minőségű táppal táplálják, és amint rendesen megtollasodnak, megerősödnek, szabadon engedik. Ezekről a szabadon engedésekről be is szoktak számolni Facebook-oldalukon, ahogy várhatóan ezekről a kiskacsákról is be fognak.