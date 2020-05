Operatív törzs: Már a nyáron megkezdhetik a vakcina felhalmozását

Jelenleg három olyan klinikai kísérlet zajlik a koronavírus elleni vakcina elleni védőoltással kapcsolatban Magyarországon, amelynek biztatóak az eredményei; az ellenanyag elkészülte után, akár már ezen a nyáron azonnal megkezdik az országban a vakcina felhalmozását a gyógyszertárakban és kórházakban, hogy ha eredményes lesz a tesztelés, azonnal elérhetővé váljon mindenki számára – mondta el az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján Dr. Szlávik János, a Szent László kórház infektológusa.

Szlávik János: Már a nyáron megkezdhetik a vakcina felhalmozását - az operatív törzs május 23-i tájékoztatója

Szlávik azt is hozzátette, a Kínában törzskönyvezett favipiravir nevű szer Magyarországon is elérhető: a gyógyszer hatékonyan csökkenti a közepesen súlyos betegek számára a betegség lefolyását. (Ahogy arról beszámoltunk, a szer hazai gyártása ősszel kezdődhet.) Ugyanakkor nagy mennyiséget kell belőle bevenni, és terhesség alatt nem alkalmazható, de mivel az állatkísérletek azt mutatják, hogy a szer használata után a majmokat hosszú ideig nem lehet újrafertőzni, a gyógyszer a vakcina készítésében is segíthet.

Szlávik beszélt a nyári turistaszezonról is, mindenkit megnyugtatva, hogy ha belföldre is, de lesz hová menni nyaralni.

Magyarországon nagyon sok szép hely van, és bár kissé talán furcsa lesz, hogy a remek magyar hotelekben másfél méterre kell állni egymástól a bejelentkezéskor, és elfelejthetjük a svédasztalt is, de az még jó is lehet, hogy kevesebben lesznek a medencékben

– látta el hasznos életmódtanácsokkal a szabadságra vágyó magyarokat.

A sajtótájékoztatón Németh Szilárd beszélt az önkéntes tartalékos katonai szolgálatról, arra biztatva mindenkit, hogy „vállalják büszkén a haza szolgálatát”. Németh ismertette a már korábban bejelentett részleteket: a féléves kiképzés alatt a jelentkezők havi 161 ezer forint illetményt kapnak, a jelentkezéshez a megszokottnál kevésbé szigorú alkalmassági vizsgálat és erkölcsi bizonyítvány kell, a fél év lejárta után pedig vagy bármilyen további kötelezettség nélkül vissza lehet térni a korábbi munkahelyre, vagy újabb hat hónappal meg lehet hosszabbítani a kiképzést, a legjobbaknak pedig szerződést is ajánlanak.

Lakatos Tibor rendőr ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta:

Ausztria felől a magyar állampolgárok számára könnyebbé vált az átkelés a határon,

mert már egy négy napnál nem régebbi, negatív PCR-teszt bemutatása elegendő ahhoz, hogy ne kelljen az országba lépés után hatósági karanténba vonulni.

Újságírói kérdésre válaszolva Lakatos arról is beszélt, ahol nem történt enyhítés – mint például bizonyos határmenti városok külföldön dolgozó vagy tanuló lakói esetében –, ott továbbra is kötelező a határátlépés utáni 14 nap karantén, kivéve, ha valaki hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy már átesett a fertőzésen, és tünetmentes, vagy hogy már a határátlépés előtt eltöltött 14 napot karanténban. Hozzátette: már 1230-an regisztráltak a hatósági házi karantént ellenőrző applikáción, amelynek 948 aktív felhasználója van jelenleg, így csak 239 esetben kellett a hatóságnak személyesen ellenőriznie, történt-e szabálysértés, azaz az alkalmazás miatt jobban tiszteletben tudják tartani az állampolgárok magánéletét.

Lakatos azt mondta: az, hogy Magyarországon a gyógyultak száma már meghaladja az aktív fertőzöttekét, azt bizonyítja, hogy a „magyar állampolgárok és egészségügyi dolgozók mindent megetettek az eredményes védekezésért”.

Az operatív törzs újságírói kérdésre válaszolva elmondta, mivel „a járvány alapmondata, hogy maradj otthon”,

az óvodák újranyitása ellenére azt javasolják, aki megteheti, ne vigye óvodába a gyerekét, különösen akkor ne, ha a gyereknek krónikus felsőlégúti betegsége (például asztmája) van.

Az operatív törzs az Index kérdései közül egyet említett meg a sajtótájékoztatón. Kérdéseink közül ez hangzott el: „Mennyire jellemző nálunk, hogy nem a tüdőt támadja a betegség, hanem vérrögöt okoz, vagy az idegrendszerre megy rá?” Dr. Szlávik János viszont valójában nem a kérdésre válaszolt, csak a vírusra jellemző általános tényeket ismertette:

Sajnos a koronavírusról mindenhol a világon kiderült, hogy nemcsak a tüdőt támadja meg, hanem szinte az egész test betegsége. Apró vérrögök keletkeznek a vírusfertőzés következtében, melyek eljuthatnak az agyba, a szívbe, a vesékbe, sőt a bőrbe is. Ezek mind azok a tünetek, amelyek a súlyos koronavírus-fertőzést követik, és sajnos a halálesetek is sokszor ennek a következményei, nem pedig a direkt vírushatásnak

– mondta az infektológus.

Az Index a fentin kívül a következő kérdésekre szeretett volna választ kapni: