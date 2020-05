Maruzsa Zoltán: Már hétfőn kinyithatnak a vidéki bölcsődék és óvodák

Vasárnap ismét megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját az operatív törzs, ahol ezúttal Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár bejelentései bizonyultak a legérdekesebbnek, kiderült ugyanis, hogy a vidéki bölcsődék és óvodák május 25-én, a fővárosiak pedig június 2-án nyithatnak majd ki, az iskolákban viszont a tanév végéig marad a digitális munkarend. Emellett szó esett a legfrissebb fertőzési és halálozási adatokról, valamint az elmúlt 24 óra rendőri intézkedéseiről is, Dr. Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója pedig a szubjektív tapasztalatairól beszélt a járvánnyal kapcsolatban.

A sajtótájékoztató elején ezúttal Gál Kristóf ismertette a reggel közölt adatokat, melynek értelmében újabb 28 magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3741-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon. Meghalt újabb 4 krónikus beteg, ezzel 486-ra emelkedett az elhunytak száma. 1690-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból, így az aktív fertőzöttek száma tizeneggyel 1565-re csökkent.

Gál után Maruzsa vette át a szót, aki elmondta, a járványügyi helyzet javulásával az egész világon az újraindítás került előtérbe, kellő óvatossággal ők is ezen dolgoznak, ennek értelmében pedig

május 25-én a vidéki bölcsődék és óvodák, június 2-án pedig a fővárosiak is újranyithatnak.

Az iskolákban a tanév végéig érvényben marad a digitális munkarend, a tanév hossza sem változik meg, június 2-ától azonban újra használhatóvá válnak az iskolaépületek, így intézményi döntés után kiscsoportos konzultációt, egyéni felkészítést lehet majd rendezni itt is. Erről akár tantárgyanként is születhet majd döntés, az egész pedig Maruzsa szerint elsősorban a gyerekek érdekét szolgálja majd. A kiscsoportok létszámáról nem lesz központi szabály, helyi adottságoknak megfelelően lehet majd ezt kialakítani. Emellett június 2-a és 26-a között minden iskolában meg kell majd szervezni a gyermekek felügyeletét, így mostantól mindenki a saját intézményébe mehet majd. Ha valaki nagyobb távolságra járt az otthonától, azt helyben is kell majd fogadni.

Maruzsa kitért arra a pénteken megjelent rendeletre is, melynek értelmében a működési engedély módosítását június 30-ig tolták ki, illetve arról is beszélt, hogy az április 2-án felfüggesztett, őszi félévre áttolt pedagógusi minősítések esetében azokra vonatkozóan külön eljárási rend lesz majd, akiknek valamilyen okból – például szülés, vagy határozatlan idejű munkaviszony miatt – nem alkalmas ez az időpont.

Ezt követően Kiss Róbert alezredes beszélt a határátkelőkről, illetve a rendőrségi intézkedésekről majd Dr. Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkóráhz főigazgatója osztotta meg a szubjektív tapasztalatait a járványról. Mint mondta, a járvány első heteiben a Dél-pesti volt az egyetlen kórház amit kijelöltek a fertőzöttek kezelésére, ekkor pedig rengeteg volt a munka: volt aki be is költözött a kórházba, és volt olyan 48 óra amikor öt ügyeleti sort kellett egyszerre működtetni. Ennek ellenére nagyon törekedtek végig arra, hogy a munkatársaikat megkíméljék, és nagyon kevesen is lettek betegek, közülük pedig alig voltak olyanok, akik bizonyíthatóan a kórházban kapták el a fertőzést

A főigazgató szerint Magyarország járványügyi és szakmai szempontból is nagyon jól teljesített, 100 ezer lakosra vetített halálozások száma sokkal kisebb, mint a fejlettebb nyugati országokban. Vályi-Nagy beszélt arról, hogy a kórházban az országban elsőként és világon is elsők között kezdétk el a vérplazmás kezelést és a citokinvihar elleni terápiát. Mint mondta, súlyos betegeknél az volt a cél, hogy ne kerüljenek intenzívre, ha pedig oda kerültek, akkor ne haljanak meg – az innovatív terápiával kezeltek közül mindössze egy ember vesztette életét. Hozzátette, hogy jelenleg több nemzetközi gyógyszervizsgálat is folyik a kórházban, a legfrissebb vírusellenes terápiákat próbálják ki.

Vályi-Nagy végezetül az orvosoktól kezdve az alapítványon át a támogatókig mindenkinek köszönetet mondott, és hozzátette,

továbbra is azzal segít mindenki a legtöbbet, ha nem betegszik meg, ezért arra kér mindenkit, hogy továbbra is tartsák be a szabályokat.

A tájékoztatón ezúttal négy kérdést tettek fel. A vérplazmás kezeléseket illetően kiderült, hogy jelenleg négyen kapnak ilyen kezelést, de egyet hamarosan ki is engednek közülük, ha pedig egy vidéki kórház is belépne ebbe, arra is van lehetőség. A romániai idénymunkásokról szóló kérdésre érkező válasz alapján jelenleg összesen 601 fő érkezett ilyen célból az országba. Az egészségügyi dolgozók pszichés problémáit feszegető kérdésre Vályi-Nagy elmondta, hogy ők nem tapasztaltak ilyesmit, sőt, úgy látta, hogy a járvány még jobban összekovácsolta a közösséget, mindenki sokkal szolidárisabb lett, és kevesebb a súrlódás.