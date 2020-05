Kásler: Mindig mindenki megkapta a megfelelő védőfelszerelést

Pintér Sándorral nagyon régi, mindkettőjük számára gyümölcsöző munkakapcsolata van Kásler Miklósnak. A humántárca vezetője erről az Emmi Facebook-oldalán indított videósorozatban beszélt. Kásler a régi jó kapcsolatra hivatkozva kérte fel Pintért, hogy szervezési tapasztalataival segítsen áttekinteni az egészségügy struktúráját és lehetséges átalakításának lehetőségeit.

Fotó: Emberi Erőforrások Minisztériuma / Facebook

Kásler arról is beszélt, hogy élete végéig köti a hippokratészi eskü, amelynek legfőbb törvénye, hogy a beteg érdeke az első. A járvány idején a miniszteri rendeleteket annak szellemében küldte ki, hogy minden beteget el kell látni, akinek ezt megköveteli az állapota.

Nyilvánvaló, hogy nem én bonyolítok le százmillió orvos-beteg találkozót, hanem az orvosok. Ők döntöttek tehát, saját felelősségük rajta, aki nem követte az utasításokat, nem volt összhangban saját hippokratészi esküjével

– jelentette ki a Kásler, aki szerint ha valaki úgy érzi, nem kapott megfelelő ellátást, forduljon a kórházi igazgatójához, a betegjogi képviselőhöz vagy akár az Emmihez. Kásler nemrég azt is állította, hogy nem hangzott el olyan miniszteri utasítás, hogy ágyakat kellene kiüríteni.

A miniszter most arról is beszélt, hogy szerinte a járvány minden pillanatában az egészségügyi dolgozók, a szociális dolgozók, valamint az érettségi alatt a diákok és a tanárok is megkaptak minden olyan védőfelszerelést, amelynek használata indokolt volt. Ezt az állítást árnyalja, hogy az Indexen is többször hírt adtunk arról, hogy az érintettek felszereléshiányra panaszkodnak, például itt és itt és itt is.