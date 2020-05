A brit kormány visszafordult róla, Európa többi része el sem indult azon az úton, amelyet Svédország járt be a Covid-19-járvány kezelésében. Kiragadott adatokkal kudarcnak és sikertörténetnek is be lehet állítani a svéd modellt, de valójában csak hosszabb távon derül ki, hogy megérte-e a lehető legkevesebb korlátozással nekimenni a járványnak. A svédek mindenesetre nem vesztették el bizalmukat a kormányban, még akkor sem, amikor a járványügyi felelős elismerte: nem számítottak ennyi halottra az idősek körében sem.

