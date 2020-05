Nyércek fertőztek meg két embert koronavírussal Hollandiában, állítja a holland kormány. Erről már korábban is felröppentek hírek , de a kormány és az egészségügyi hatóságok most erősítették meg azokat. Hozzátették azt is, hogy ez az első ismert eset, amikor nyérc fertőzött meg embert koronavírussal, írja a Reuters.

Két hollandiai nyércfarmot már április végén karantén alá helyeztek , miután kiderült, hogy az állatok koronavírussal fertőződtek meg. A nyércek légzési nehézségeket mutattak, ezért tesztelték őket koronavírusra. Akkor azt közölték, hogy az állatok valószínűleg egy olyan fertőzött embertől kaphatták el a koronavírust, aki a farmon dolgozott. A holland hatóságok áprilisban még úgy nyilatkoztak, hogy csekély a valószínűsége annak, hogy a fertőzést a nyércek továbbadhatnák az embereknek. A Reuters szerint a 155 nyércfarmból négyben mutatták ki a vírust, a négyből három esetben ember vitte be azt, a negyediknél még vizsgálódnak.