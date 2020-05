A szerb és a magyar állampolgárok ismét szabadon közlekedhetnek a két ország között

Időben hoztunk egészségügyi és gazdaságvédelmi intézkedéseket, ezért Magyarország megnyerte a vírus elleni küzdelem első fordulóját - mondta Tállai András parlamenti államtitkár az operatív törzs hétfői tájékoztatóján.

A magyar hiteltörlesztési moratórium a világon egyedülálló lehetőség, mert a legtöbb nyugat-európai országban a hasonló intézkedések nem érintenek ilyen széles kört, hanem csak a bajbajutottakon segítenek, mondta Tállai.

Tállai szerint 7,7 millió hitelszerződést érintett a hiteltörlesztési moratórium, a lakossági ügyfelek 60 százaléka, a nagyvállalatoknak a 30 százaléka, a kis- és középvállalkozások közül pedig 60 százalék élt ezzel a lehetőséggel. Az igénybe vett moratórium év végig kifutó összege durván 2 ezer milliárd forint.

Hazánk a lehető leghamarabb kilábalhat a koronavírus okozta gazdasági válságból és újra Magyarország lesz az Európai Unió egyik legnagyobb gazdasági növekedéssel bíró tagállama

- ígért az államtitkár.

Újabb 12 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 3756 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – ismertette a hétfői adatokat Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatívtörzs napi tájékoztatóján.

4 SZÁZALÉK KÖRÜLI AZON ELHUNYTAK SZÁMA, AKIKNÉL NEM TARTOTTAK NYILVÁN SZÁMOTTEVŐ ALAPBETEGSÉGET

- hangsúlyozta Müller Cecília.

Az elmúlt 24 órában meghalt 5 idős, krónikus beteg. 491 főre emelkedett az elhunytak száma, 1711-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1554 főre csökkent, a tisztifőorvos szerint a járvány most lecsengő szakaszban van. Az aktív fertőzöttek 42 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 49 százaléka budapesti. Az aktív fertőzöttek alig harmadát kell kórházban ápolni Müller Cecília szerint.

100 ezer lakosra Magyarországon jelenleg 38 igazolt fertőzött esik, és az összes eddig regisztrált fertőzött közül:

0 és 1 éves kor közötti fertőzöttek száma 3

1 és 2 éves kor közötti fertőzöttek száma 9

3 és 5 éves kor közötti fertőzöttek száma 7

6 és 9 éves kor közötti fertőzöttek száma 10

10 és 14 éves kor közötti fertőzöttek száma 21

15 és 19 éves kor közötti fertőzöttek száma 30

20 és éves kor közötti fertőzöttek száma 267

30 és 39 éves kor közötti fertőzöttek száma 318

40 és 49 éves kor közötti fertőzöttek száma 529

50 és 59 éves kor közötti fertőzöttek száma 587

60 és 64 éves kor közötti fertőzöttek száma 264

65 és 79 éves éves kor közötti fertőzöttek száma 946

és 80 éves kor fölött 765.

Az egészségügyi hatóságok munkatársai láthatatlanul végezték a munkájukat, nemcsak ellenőriznek, adatokat is elemeznek, eljárásrendeket és kontaktkutatásokat is elvégeznek, ezért a járványkezelés hatékony kezelésben nagy érdemük, mondta Müller, aki ezért köszönetet is mondott nekik.

Nyitnak a vidéki óvodák és bölcsődék, a tisztifőorvos ugyanakkor hangsúlyozta: ez csak lehetőség, nem kell igazolni most a hiányzásokat. Biztonságos körülmények között fogadják a gyerekeket Müller szerint, a személyzet minden esetre felkészül, mindenhol volt fertőtlenítés is.

A legfontosabb, hogy se gyermekek, se gondozók, se szülők ne menjenek be a bölcsődékbe vagy óvodákba, ha nem teljesen egészségesek.

Június elsején újra indulhatnak a népegészségügyi szűrések, ezeket csak egészséges felnőttek vehetik majd igénybe Müller szerint most, hogy kedvezően alakul Magyarországon a járványügyi helyzet. Ma Magyarországon három nagy ilyen szűrővizsgálat zajlik:

45 és 65 közötti nők számára kétévente szükséges emlő lágyrész vizsgálat, mammográfiai vizsgálatok,

a 25 és 65 közötti nők háromévente szükséges méhnyakszűrés,

50 és 70 közötti emberek számára szervezett vastagbélszűrési vizsgálat.

Kiss Róbert alezredes bejelentette, hogy a szerb és a magyar állampolgárok ismét szabadon közlekedhetnek a két ország között, karanténkötelezettség nélkül. Ugyanakkor ha a Magyarországra történő belépést követő két hétben koronavírus tüneteit észleli magán valaki, akkor a lakóhelyét, tartózkodási helyét vagy szálláshelyét nem hagyhatja el és azonnal értesítenie kell a járványügyi hatóságot.

Az Index megkérdezte többek között, hogy meddig indokolt fenntartani a kötelező hatósági házi karantén elrendelésére vonatkozó szabályokat, ezt a kérdés az Új Néplap egy hasonló kérdése kapcsán felmerült a hétfői tájékoztatón, de nem érkezett rá válasz.

Kiss Róbert ismét hosszan beszélt ehelyett arról, hogy az ügyeleti központ figyeli az adatokat, tartja a kapcsolatot és egyeztet a szomszédos országokkal. Megismételte a szerb-magyar határon bevezetett enyhítéseket is és arról is beszélt, hogy azon dolgoznak, hogy a korlátozó intézkedések minél hamarabb felfüggeszthetők legyenek.

A médiamegkeresésekre adott válaszok:

Beolvastak egy kérdést arról, hogy mikor állhat vissza az egészségügy a járványhelyzet előtti állapotba, erre Müller Cecília azonban azt modta, erre pontos dátummal nem lehet válaszolni, az egészségügyi szolgáltatások fokozatosan lesznek visszavezetve.

A kézferttlenítőknek is van egy optimális tárolási hőmérséklete, azaz csökkenhet ezeknek a szereknek a hatékonysága, ha nem megfelelően tároljuk őket. Ráadásul a magas alkoholtartalmuk miatt ezem gyulékony anyagok, ezért Müller semmiképp sem javasolja, hogy az autóban hagyjuk a kézvertőtlenítőket.



Az Index hétfőn ezeket a kérdéseket küldte el a törzsnek: