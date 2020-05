Orbán Káslerről: Itt aki jól teljesít, azt megtartjuk

Orbán Viktort több képviselő is kérdezte a parlamentben, többen közülük Kásler Miklós Emmi-miniszterről. Arról, hogy mi a terve vele, marad-e miniszter, annak ellenére, hogy az ellenzéki képviselők szerint rengeteg hibát követett el az utóbbi időben.

Szabó Tímea például arról beszélt, hogy Kásler döntése nyomán kórházi ágyak ezreit ürítették ki feleslegesen, a kórházigazgatót, aki ellenállt, egész egyszerűen kirúgták, miközben súlyos betegeket küldtek haza, akik közül sokan az életüket vesztették. A frontvonalban dolgozó orvosokat, ápolókat védőfelszerelés nélkül dolgoztatták, eközben a járvány alatt kevesebbet kerestek egyes ápolók, mint előtte, sorolta a Párbeszéd képviselője, majd felvetette: hogyha Kásler érdemei történelmiek, ahogy Orbán fogalmazott, akkor miért Pintért bízták meg az egészségügy átvilágításával. Illetve marad-e Kásler 2022-ig az Emmi élén, kérdezte Szabó.

Orbán utóbbi kérdésre azt mondta: erre

„Nem én, hanem Kásler Miklós tud válaszolni”.

Az egészségüggyel kapcsolatban pedig elmondta, az operatív törzs működését folytatni kell, senki sem tudja, hogy ősszel visszatér-e a járvány. Az operatív törzs pedig mindent jelent, a határőrségtől kezdve az egészségügyig, ezért vezeti a belügyminiszter. A rendkívüli jogrend megszüntetését benyújtják majd, de a járványveszély nem múlt el, ezért javasolni fogják, hogy egy „járványkészültségi állapotot” tartsunk fent, mondta Orbán. Az erre való felkészülés zajlik, „azért világítunk át mindent”, hogy ne forduljon elő, hogy hirtelen lecsap a járvány, és hirtelen kell mély változtatásokat csinálni, ahogy kellett az első körben.

Szabó Tímea erre azzal kezdte, tudtával nem magukat váltják le és nevezik ki a miniszterek, hanem a miniszterelnök teszi ezt. „Ezek szerint ön elégedett Kásler munkájával, marad” – mondta Szabó. Majd hozzátette:

„Többen haltak meg Kásler Miklós utasításai miatta a járvány alatt, mint ahányan magában a járványban meghaltak.”

A képviselő szerint a minisztert ezért „felelősségre kell vonni”, illetve „meg kell állítani”, de a mondatát már nem tudta befejezni, a kormányzati képviselők a kijelentésére hangosan hördültek fel, majd a szót elvették tőle, mert lejárt az ideje.

Orbán válaszában azt mondta, a képviselő nem szokott igazat mondani, amikor Káslerről beszél, és az állításai ténybélileg hamisak. Orbán szerint ha nem Kásler lett volna a miniszter, és hallgattak volna az ellenzékre, akkor sokkal rosszabb halálozási mutatónk lenne most. Hiszen például azt mondták, „ez egy relatíve ártalmatlan olcsó járvány” – idézte Orbán Jávor Benedeket. Orbán szerint Kásler ösztönei vezettek oda, hogy habár minden nemzetközi szervezet azt mondta az elején, hogy nem lesz súlyos járvány, ennek ellenére elsőként Európában ő hívta össze azt a testületet, ami eldöntötte, hogy „igenis védekeznünk kell, és operatív törzset kell felállítani”.

„Mindenki köszönettel tartozik ezért Kásler Miklósnak”

– mondta Orbán.

A jobbikos Lukács László is Káslerről kérdezte Orbánt. Azzal kezdte, úgy hírlik, hogy azokat a minisztereket, akiket megtámadnak, Orbán megvédi és a kormányban tartja, ezért érdemes megnézni Kásler helyzetét. „Nézzük meg, ha már ön felhozta, mi történt volna, ha nem Kásler az egészségügyi miniszter” – kezdte a képviselő. Szerinte nem lett volna például, hogy 200 munkaóra után Covid-osztályon dolgozó ápoló 109 ezret visz haza, nem lett volna az, hogy a miniszter utasításba adja az ágyak felszabadítását, majd egy hónapra rá letagadja, és az orvosok nyakába varrja, nem lett volna, hogy két köztiszteletnek örvendő kórházigazgatót a járvány közepén rúg ki. Illetve nem lettek volna olyan rosszak az adatok: mert V4-es összehasonlításban halálozási arányt tekintve Magyarország a legrosszabb helyen áll, mondta a képviselő, majd feltette a kérdést:

„Mi a terve Kásler Miklóssal?”

Orbán Viktor válaszában azt mondta, Káslernek köszönetet szeretne mondani, mert miközben az egész nemzetközi egészségügyi világ szunyókált, Kásler felismerte a veszélyt, és keresztül tudta vinni a kormányon, hogy azonnal cselekedni kell. Ettől a felismeréstől voltunk mi gyorsabbak, mint Orbán. Az egészségügy mellett az oktatást is soha nem látott nehézség elé állította, de azt is jól vettük, és az is Kásler területe. Majd hozzátette, hogy a Jobbikkal ellentétben

„itt aki jól teljesít, aki jól végzi a munkáját, azt megtartjuk.”

Lukács szerint még a Fidesz szavazói szerint is sok mindent elrontott a miniszter, mégis megtartják, ez tehát akkor, az „önök közössége, ha jól értem”, mondta. Viszont szerinte lehetne javítani gyorsan néhány dolgon, például az egészségügyi dolgozók megbecsülése, anyagi megbecsülése, fizetésemelés előrehozásával például.

Orbán a válaszában azt mondta a képviselőnek, hogy „maga egy olyan ember, aki az orvosegészségügyi vállalkozásban dolgozik”, majd felolvasta a képviselő cégének egyik hirdetését. „Ha ön jól beszél franciául, esetleg hollandul, és szeretne orvosként Belgiumban dolgozni, itt a kiváló lehetőség. Szakmai megbecsültség, kiszámítható, tervezhető jövőkép” – olvasta, majd hozzátette:

Uraim! Nem kevesebbről van szó, mint hogy mi kiképezzük az orvosokat, megpróbáljuk őket megfizetni. Nem mondom, hogy jól vannak fizetve, ez messze lenne az igazságtól. De mindent megteszünk, hogy megfizessük őket. És jön néhány vállalkozó, és elviszi őket, azzal a tudástőkével, amivel a magyar adófizetők pénzén egyébként át tudtunk nekik adni, és elviszi őket külföldre dolgozni. Rendben van, mert szabad vállalkozás van. De utána feláll a parlamentben, és tanácsokat ad nekünk, az egészségügyben. Ez talán mégiscsak több a soknál.

(Borítókép: Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs sajtótájékoztatóján a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2020. március 7-én. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)