Blikk: Bizonyítani akarhatott társainak a késelő, ezért ölt

"Valójában az utca nevelte fel, de verekedni egyáltalán nem tudott, sőt, kifejezetten béna volt. Azért volt nála a bicska, mert attól erősnek érezte magát. Úgy tudom, a bandában volt a példaképe, azért szúrta le a két srácot, mert bizonyítani akart neki" - mondta a Blikknek a Deák téri késelés gyanúsítottjának, Cs. Krisztiánnak az egyik családtagja. Azt is tőle tudja a lap, hogy Cs. édesanyja mélyszegénységbe szülte őt és négy testvérét, többször leadta rokonoknak, akik román kutyának csúfolták a fiút. A rokon szerint egyszer egy pedofil is kivetette a hálóját a fiúra.

A Blikknek egy fiatalember azt mondta, hogy aznap éjjel őt is kipécézte magának a banda a Deák téren. "Ahogy békésen sétáltam, odajött egy banda, lökdösni kezdtek, majd követelték a telefonomat. Megijedtem, de nem adtam nekik, inkább megszaporáztam a lépteimet, ami nem olyan egyszerű egy rossz bringával. Erre utánam jöttek, válogatott ocsmányságokat mondtak, majd megfenyegettek, hogy nagy bajom esik, ha nem fogadok szót. Felkaptam a bringám, majd rohantam, ahogy tudtam. Egy ideig követtek, de aztán átrohantam a hatsávos úton, ők pedig a túloldalon ragadtak. Senki nem jött segíteni! Másnap a neten láttam, hogy éjszaka késelt egy banda, és rájöttem, hogy engem is ők zaklattak, csak nekem mázlim volt" - emlékezett vissza az esetre.

A Bors arról ír, hogy Cs. Krisztián barátai "kemény fiúnak" számítottak, akik sosem kerülték a konfliktust, ha kell, az öklüket használták. Az egyik gyanúsított, J. Marcell bokszedzésekre is járt. Testvére, Dani a lap szerint jámborabb, míg Marcell az utóbbi időkben többször verekedésbe keveredett. "Arra gyanakszunk, hogy tolt valamit, mert nagyon megváltozott a viselkedése. Hiába próbált rá hatni a tesója" – nyilatkozta egy neve elhallgatását kérő barátjuk a Borsnak.

A Borsnak Cs. Krisztián anyja is nyilatkozott. "Az biztos, hogy nem mi neveltük a férjemmel gyilkosnak. Van még rajta kívül négy gyermekünk, róluk is gondoskodnunk kell, miközben Kriszt sem hagyhatjuk magára. Hiába próbáltam az előzetes letartóztatásban meglátogatni, még nem engednek be hozzá. Az én testem, az én vérem, ezért érzem a lelkét. Biztos vagyok benne, hogy megbánta, amit tett. Osztozom a gyászolók fájdalmában, ezért a családom és Krisztián nevében szeretnék kimenni a fiúk temetésére" - mondta a lapnak. Az asszony szeretne virágot vinni a két áldozat sírjára, de csak inkognitóban, mert attól tart, ha megtudnák, ki ő, meglincselnék.

Május 22-én, hajnali fél négy körül a V. kerület, Deák Ferenc téren két, fiatalokból álló társaság összeverekedett. Egy tizennyolc éves férfi a nála lévő késsel két sértettet megszúrt, akik a földre estek. Az egyik földön fekvő sértettet egy tizenkilenc éves férfi még többször megrúgott, miközben egy másik tizenkilenc éves férfi támogatólag volt jelen. A két megszúrt fiatal a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség múlt péntek délutáni sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint a verekedésben tízen vettek részt, 90 százalékuknak van rendőrségi múltja, így az elkövetőnek is, főleg kábítószerrel való visszaélés és garázdaság jellegű cselekményekben. A résztvevők 16 és 23 év közötti férfiak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság perceken belül azonosította és elfogta a három férfit, akik közül a kést használót több emberen elkövetett emberölés bűntette, két társát csoportosan és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként.