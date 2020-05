Nyolc beteg elhunyt, 1500 alatt az aktív esetek száma

3771 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 8 idős krónikus beteg - közölte kedden a koronavírusról tájékoztató hivatalos honlap. Ezzel 499 főre emelkedett az elhunytak száma, 1836-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma 1436-ra csökkent.

Az aktív fertőzöttek 41 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 49 százaléka budapesti. A fővárosban eddig összesen 1789-en fertőződtek meg.

436 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen.

Müller Cecília az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján többek között elmondta, hogy jelenleg négy százalék körül van a fertőzöttek között azon elhunytak száma, akiknél nem tartottak nyilván számottevő alapbetegséget. Tovább csökkent az aktív fertőzöttek száma, hétfőre már csak 1554 főt számítottak ide. Az adatok alapján az országos tisztifőorvos úgy látja, hogy lecsengő szakban van a járvány. A hétfői sajtótájékoztatón elhangzott, hogy 100 ezer lakosra Magyarországon jelenleg 38 igazolt fertőzött esik, közöttük kisebb számban, de vannak csecsemők és óvodáskorú gyerekek is.

Június elsején újraindulhatnak a szűrések

Beszélt arról is, hogy noha hétfőn nyitnak a vidéki óvodák és bölcsődék, az igénybe vételük csak opcionális, a hiányzásokat most nem kell igazolni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ne menjen az intézménybe se olyan szülő, sem gyermek, sem gondozó, aki nem teljesen egészséges. A népegészségügyi szűrésekről is szó esett, ezekről azt mondta, június elsején újraindulhatnak, és fontos, hogy csak teljesen egészséges emberek vehetik igénybe a szűréseket.

A sajtótájékoztatón Tállai András parlamenti államtitkár is részt vett, ő elmondta, hogy a magyar hiteltörlesztési moratórium a világon egyedülálló lehetőség. Összesen 7,7 millió hitelszerződést érintett, a lakossági ügyfelek 60 százaléka, a nagyvállalatok 30 százaléka, a kis- és középvállalkozások közül pedig 60 százalék élt vele. Az igénybe vett moratórium év végig kifutó összege durván 2 ezer milliárd forint.

Határhelyzet

Kiss Róbert rendőr alezredes beszélt arról, hogy a szerb és a magyar állampolgárok ismét szabadon, karanténkötelezettség nélkül közlekedhetnek a két ország között. Ugyanakkor ha a Magyarországra történő belépést követő két hétben valaki koronavírus tüneteit észleli magán, akkor a lakóhelyét, tartózkodási helyét vagy szálláshelyét nem hagyhatja el, és azonnal értesítenie kell a járványügyi hatóságot.

Azt már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be hétfőn, hogy a szlovák állampolgárok péntektől egy napra karantén nélkül jöhetnek át a határon, június 15-től pedig úgy tervezik cseh, osztrák és szlovák kollégájával, hogy a szabadabb mozgást tennének lehetővé a négy ország állampolgárai számára, amennyiben a mérséklődő tendencia tovább folytatódik. Szijjártó Péter rövidesen tárgyalásokat folytat a lengyel és szlovén határról is.

A Pesti úti otthonban 310 fertőzött van

Hétfőn ismét téma volt a Pesti úti idősotthon, miután Dunai Mónika fideszes képviselő a fővárosi idősotthonok helyzetéről kérdezte Kásler Miklós Emmi-minisztert. Kásler a válaszában elmondta, hogy a fővárosi idősotthonok minden tizedik lakója fertőzött, „ennél is szomorúbb, hogy az országban meghaltak közül minden hatodik a főváros fenntartásában lévő otthonban élt”. Az idősotthonokban igazolt összes fertőzött több mint a fele fővárosi fenntartású intézményekből került ki, mondta, és hozzátette: az idősotthonban elhunytak háromnegyede is ezeknek az intézményeknek a lakója volt.

Kásler elmondta, a Pesti úti otthonban 310 fertőzött van, és tíz hatósági ellenőrzés alkalmával nem találkoztak orvossal az intézményben, emellett hatvan ápoló hiányzik jelen pillanatban is. A felvetésre, hogy a fertőzés honnan indult és hová jutott el, elmondta, két vizsgálat volt: a Bajcsy-Zsilinszky Kórház elvégezte a kontaktvizsgálatot, a Nemzeti Népegészségügyi Központ pedig 1800 oldal áttanulmányozása után arra a következtetésre jutott, hogy a két intézmény között semmiféle kapcsolat sincs.

A betegek nagyon rossz állapotban voltak, mondta a miniszter: 97 százalékuk dehidrált volt, és 44 százaléknál alakult ki felfekvés.

„EZ A TELJES ELHANYAGOLÁS JELE”

– mondta Kásler,

Orbán Viktor miniszterelnököt hétfőn többen is kérdezték a parlamentben Kásler Miklósról, például arról, marad-e miniszter az ellenzéki kritikák ellenére. A miniszterelnök a kérdésekre reagálva elmondta többek között, hogy szerinte Kásler ösztönei vezettek oda, hogy habár minden nemzetközi szervezet azt mondta az elején, hogy nem lesz súlyos járvány, ennek ellenére elsőként Európában ő hívta össze azt a testületet, ami eldöntötte, hogy „igenis védekeznünk kell, és operatív törzset kell felállítani”.

„Mindenki köszönettel tartozik ezért Kásler Miklósnak" – fogalmazott, és később azt is mondta, hogy a Jobbikkal ellentétben

"ITT AKI JÓL TELJESÍT, AKI JÓL VÉGZI A MUNKÁJÁT, AZT MEGTARTJUK."

