Kedden főleg délután számíthatunk zivatarra

Milyen lesz ma az időjárás? - teszik fel sokan a kérdést. Vagy nem, de ez most mindegy is, mert aki erre a cikkre kattintott, azt az embert biztosan érdekli is ez a dolog. Nem is csigázom tovább az úgynevezett érdeklődést, hanem egyből a tárgyra térek. Persze egyből még nem, mert ha így tettem volna, akkor ezt a mondatot például már le sem írtam volna, de ez most mellékszál. (Ezt pedig csak úgy zárójelben jegyzem meg.)

Tehát nézzük csak azt a keddet időjárásilag: