Rétvári Bence egy írásbeli válasza szerint a magyar koronavírus-terápiás protokollban használják a hidroxi-klorokint. A WHO leállította a szer tesztelését, és elég sok tudományos kritika is érte már. Ennek fényében továbbra is része maradhat a magyar ellátási protokollnak? Hány emberen alkalmazták ezt a szert, hogyan alakult az érintettek állapota, és milyen arányban alakult ki szívritmuszavar esetükben?