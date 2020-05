Letartóztatták a rendőrök elől menekülő suzukis férfit, akit egy futár állított meg

Letartóztatták azt a rendőrök elől menekülő autóst, akit egy pizzafutár állított meg a fővárosban a múlt héten - írja az MTI.

A Fővárosi Törvényszék keddi közleménye szerint a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el annak a suzuki sofőrjének a letartóztatását. A férfit hivatalos személy elleni erőszak bűntettével és más bűncselekménnyel gyanúsítják.

A bíróság a kényszerintézkedés végrehajtásának helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.

Most az is kiderült, hogy a férfinak nem volt nem volt érvényes a jogosítványa, amikor igazoltatni próbálták szombaton a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Bazilika mellett.

A férfit valószínűleg korábban már kezelték pszichiátriai betegsége miatt.

A fővárosi Törvényszék közleménye szerint: lehet tartani attól, hogy a férfi szabadlábra kerülése esetén a büntetőeljárásban részt vevőket vagy mást megfélemlítene, és ezzel a bizonyítás meghiúsítására törekedne. A gyanúsított büntetlen előéletű, azonban vele szemben korábban több eljárás is indult. Tekintettel a férfi agresszív magatartására, valamint arra, hogy a cselekmény elkövetése után is folyamatosan fenyegette a vele szemben intézkedő rendőröket, megalapozottan feltehető az is, hogy kényszerintézkedés nélkül újabb hasonló bűncselekményeket követne el, vagy cselekményét folytatná.

Ahogy arról az Index korábban beszámolt: néhány pillanat alatt két rendőrt is majdnem elgázolt szombaton a most letartóztatott autós. Akkor egy futás sietett a rendőrök segítségére, ő tartóztatta fel a kocsit, amivel a az igazoltatott férfi menekülni próbált. A suzukist végül kisebb dulakodás után sikerült földre vinnie a rendőröknek, aztán egy ideig még tekergették a végtagjait, mire meg tudták bilincselni.

Az igazoltatott férfinél az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. Az intézkedés során az egyik járőr a jobb könyökén megsérült, őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték. A Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalos személy elleni erőszak bűntett gyanúja miatt tett feljelentést.