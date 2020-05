Varga Judit: Június 20-ával szűnhet meg a veszélyhelyzet

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

– közölte Facebook-oldalán ismét Varga Judit. Az igazságügyi miniszter ugyanakkor nemcsak azt tette egyértelművé, hogy továbbra is a kormány döntésén múlik tehát, hogy visszavonja-e az általa kihirdetett rendkívüli jogrendet, de elárult néhány részletet a kedd délutánra ígért, cikkünk megjelenésének idejében azonban még mindig nem nyilvános javaslatról.

– írta Varga Judit.

Mint arról beszámoltunk , a legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, kedden benyújtják a törvénytervezetet, amely fenntarthatja néhány rendkívüli jogrendben hozott döntését a kormánynak, ezt követően pedig visszavonja a kabinet a járványügyi veszélyhelyzetet.

Ezt megelőzően Orbán Viktor kormányfő már belgrádi látogatásán arról beszélt, hogy május végén kész visszaadni az úgynevezett különhatalmat, amelyet a rendkívüli jogrend biztosít a számára, és amelyhez a koronavírus-törvény – a veszélyhelyzet idején alkotott kormányrendeletek hatályának kitolásával – sokak kritikáját kiváltva hozzájárult.

Varga Judit mostani bejegyzésében ezzel kapcsolatban azt írta:

Magyarország nemzetközi viszonylatban is jól teljesített, és sikerrel vette a védekezés első szakaszát. Ez annak köszönhető, hogy a bevezetett rendkívüli jogrend lehetővé tette a kormány számára a járvány elleni gyors és hatékony cselekvést. Az elmúlt hónapokban a magyar kormányt ismét alaptalan vádakkal támadták, ám a rólunk terjesztett félrevezető információk most is hamisnak bizonyultak. Nem vagyunk naivak, tudjuk, honnan fúj a szél. Elvárjuk azonban, hogy azok, akik igaztalan politikai vádaskodással támadtak bennünket, bocsánatot kérjenek, amiért a védekezésben való együttműködés helyett rágalom hadjáratot vezényeltek.