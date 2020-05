A Deák téri késelő anyja azt állítja, fia maga akart intézetbe kerülni

Megint nyilatkozott a sajtónak a Deák téri késelő anyja, aki elmondta: többször is volt a fiának rendőrségi ügye, mert drogozott. "Több alkalommal is előállították már a rendőrök drogozásért a fiamat, mindig én mentem érte és hoztam haza. Megfogadta, hogy nem szív több füves cigit, de a jelek szerint nem tartotta a szavát, mert bedrogozva késelte meg a két szerencsétlen fiatalembert. A drog tette állattá a fiamat!" - ezt mesélte a nő a Blikknek.

Arról is beszélt, hogy a fia még május elején egy vita során összepakolt és bement a gyámhatóságra, hogy intézetbe szeretne kerülni.Az anyja szerint így akart önállósodni. "Még a karantén ideje alatt is Pesten mászkált, csak este ment vissza aludni. A tragédia éjjelén sem lehetett volna kint a városban. Arra kérem a Blikket, adja át a bocsánatkérésemet a két fiú hozzátartozóinak Krisztián nevében is. Mélyen sajnálom, hogy így alakult, bárcsak meg nem történtté lehetne tenni a tragédiát!" - mondta az asszony.

A Bors pedig arról ír, hogy társaságukban tartózkodó lányok védelmére kelt a Deák téren meggyilkolt Gergely és László, ez a mozzanat volt a végzetes verekedés kiváltó oka. A lap információi szerint Cs. Krisztián és két bűntársa kinézte maguknak a lányokat, majd megjegyzéseket tettek rájuk.

Múlt pénteken hajnali fél négy körül a V. kerület, Deák Ferenc téren két, fiatalokból álló társaság összeverekedett. Egy tizennyolc éves férfi a nála lévő késsel két sértettet megszúrt, akik a földre estek. Az egyik földön fekvő sértettet egy tizenkilenc éves férfi még többször megrúgott, miközben egy másik tizenkilenc éves férfi támogatólag volt jelen. A két megszúrt fiatal a helyszínen életét vesztette. Az elkövetők előzetes letartóztatásban vannak.