Újabb hat idős beteg hunyt el, 22 új fertőzöttet regisztráltak

Újabb 22 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3793 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 idős krónikus beteg. Ezzel 505 főre emelkedett az elhunytak száma, 1856-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból – írta szerdán a koronavírusról tájékoztató hivatalos honlap.

Az aktív esetek száma 1432 főre csökkent.

Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 49%-a budapesti. 430 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy noha Magyarországot nem döntötte le a lábáról a koronavírus-járvány, megtorpanás történt. Beszélt a munkahelyteremtő bértámogatásról, arról, hogy 80 milliárd forintos keretösszegből segítik 70 ezer regisztrált álláskereső újbóli munkába állását, ez a támogatás havonta 200 ezer forint is lehet dolgozónként, az igénylők száma pedig napról napra emelkedik. Schanda szerint már 125 853-an vannak azok, akik a munkáltatójukkal közösen igényeltek bértámogatást, valamint 10 335 mérnök és kutató igényelt fejlesztési, innovációs és kutatási támogatást. „A magyar kutatók és mérnökök a koronavírus-járvány idején is bizonyították, hogy a világ élvonalához tartoznak”, ezért azonnal elérhető hárommilliárd forintos keretet ad a kormány a járvánnyal összefüggő projektek finanszírozására.

A rendelkezésre álló összegből önellátóvá tennék az országot a védőeszközök előállításában, visszajelző rendszereket alakítanának ki, amikkel az ország átfertőződöttségéről és a vírus terjedésével kapcsolatosan kapnak adatokat, valamint felkészülnének arra, hogy a jövőben is kerülhetünk ilyen helyzetbe.

Kedden délelőtt átadta Varga Mihály pénzügyminiszter a jövő évi költségvetést Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének: ebbe bekerült az ún. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap, a pénzügyminiszter szerint 2935 milliárdos kerettel. Bár ez a kétségkívül tetemes összeg kommunikációs panelekben jól emlegethető, valójában nem teljesen új tétel: mindössze az Egészségbiztosi Alapot emelik meg nagyjából 220 milliárddal, és keresztelik át erre a névre. Végső soron az egész egészségügy ebben az időszakban egyúttal a járvány elleni védekezést is szolgálja majd.

Ezen belül 138 milliárddal emelkedik a gyógyító-megelőző kasszában lévő pénz, ez az, amit jövőre felújításokra és az egészségügyben dolgozók bérfejlesztésére költhetnek.

ENNÉL IS NAGYOBB MÉRTÉKBEN EMELIK A GAZDASÁGVÉDELMI ALAPOT, 1200 MILLIÁRDDAL FORDÍTUNK TÖBBET ILYEN CÉLRA 2021-BEN, ÖSSZESEN 2550 MILLIÁRD FORINTOT.

Nagyszülő csak akkor menjen az unokáért, ha ő maga egészséges

Müller Cecília országos tisztifőorvos a napi adatok ismertetésén túl kedden elmondta, hogy 27-en vannak lélegeztetőgépen, keddre 436 beteget ápoltak kórházban. Elhangzott, hogy továbbra is 33 idősotthont, szociális intézményt érint a járvány, és összesen 141 gondozó, 886 ápolt fertőződött meg.

A hazai fürdőhelyek vízminőségére is kitért: azt mondta, 237 természetes fürdőhelyből 90 százalék kiváló vagy jó minősítésű, ami szerinte „örömteli és fontos”, így lehet élvezni nyáron a fürdőzést.

Sajtókérdésre válaszként hangzott el, hogy folyamatosan vizsgálják, milyen egészségügyi ellátásokat vezethetnek vissza, ahogyan az is, hogy az orvoshoz továbbra is csak időpontra menjenek a betegek. Müller Cecília beszélt arról is, hogy nagyszülő akkor menjen a gyerekért az óvodába, ha egészséges, és mosson kezet az intézményben, valamint otthon is.

A védőfelszerelésekről Kiss Róbert rendőr alezredes nyújtott tájékoztatást: mint mondta, kedden újabb védőfelszereléseket szállítanak ki 30 vidéki kórházba. Hatósági karanténban a keddi adatok szerint összesen 11 661 ember volt. Rémhírterjesztés miatt 107 eljárás van folyamatban.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

(Borítókép: Huszti István / Index)