Fürjes Balázs: A rozsdaövezetek Budapest aranytartalékai

Cikkünk frissül.

A kormány elfogadta a városi otthonteremtési programot, jelentette be Fürjes Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.

Budapest aranytartalékjai a rozsdaövezetek, amelyek nagy lehetőségeket jelentenek irodák, parkok és lakások létrehozására

- mondta Fürjes, aki a rozsdaövezeti akciótervet ismertette, a kormány e szerint arról döntött, hogy

javasolják "városi barnamezős akcióterületek" kategóriájának létrehozását,

arra kéri az országgyűlést, hogy döntsön egy olyan jogszabálybeli felhatalmazásról, amelynek értelmében az önkormányzatokkal együtt határozhatják meg a belvárosi barnamezős akcióterületeket a magyarországi városokban,

az ÁFA-törvény módosításával bizosítaná, hogy a barnamezős területeken található új lakások ÁFÁ-ja 27-ről 5 százalékra csökken,

egyszerűbb építési szabályok vonatkozzanak ezekre a területekre.

Újabb 22 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3793 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 idős krónikus beteg. Ezzel 505 főre emelkedett az elhunytak száma, az lehinytak durván 4 százalékának nem volt ismert alapbetegsége, 1856-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból – ismertette Müller Cecília országos tisztifőorvos a szerdai adatokat az operatív törzs tájékoztatóján.

AZ AKTÍV ESETEK SZÁMA 1432 FŐRE CSÖKKENT.

Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 49%-a budapesti. 430 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen.

A százezer lakosra vetített megbetegedési arány nagyon hasonlít a keddihez, százezer magyar lakosra 39 fertőzött jut. Budapesten ugyanez a szám 103, Zalában 92, Fejér megyében 88, Komárom-Esztergomban 81 és Pest megyében 42 fő.

Jóhír, hogy a fiatalok megbetegedési száma stabil, és nem nő, mindössze 80 fő 19 éves kornál fiatalabb fertőzöttet regisztráltak, nincs 30 évesnél fiatalabb elhunyt hazánkban - mondta a tisztifőorvos.

Új beutalási rendet adtak ki és egy beteg útra vonatkozó algoritmust is összeállítottak Müller Cecília szerint. Az ellátási szintek koncentrálva fel lehet szabadítani a nem koronavírus-fertőzöttek számára szükséges egészségügyi ellátási kapacitást. A koronás betegeket egy vonal mentén, a többi beteget egy másik vonal mentén látják el, mondta a tisztifőorvos, aki szerint minden beteg megtalálja a számára szükséges ellátást.

Hazánkban úgynevezett többlethalálozási arány nem fordult elő, emelte ki Müller a KSH legfrissebb adataira hivatkozva.

Január és március között 8,5 százalékkal kevesebben haltak meg, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. A tisztifőorvos szerint az alacsonyabb halálozási szám oka az alacsonyabb akivitású influenzajárvány lehetett.

Müller Cecília beszámolt arról, hogy a dr. Pándics Tamás által vezetett környezetegészségügyi laboratóriumban egy új vizsgálati metódust fejlesztettek ki. Ennek a lényege, hogy a környezetben - egész pontosan a szennyvízben - követi nyomon a koronavírus jelenlétét, ezalapján pedig egy nagyjából kéthetes előrejelzésre van lehetőség.

A tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy bár a szennyvízből kimutatható a vírus jelenléte, attól mégsem kell tartani, hogy a szennyvíz terjesztené a vírust.

A kormány kedden az országgyűlés elé terjesztette a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, ez alapján az operatív törzset a különleges jogrend utáni ügyeleti központként továbbra is működni fog. A különleges jogrend helyébe az egészségügyi válsághelyzet lép - mondta a tájékoztatón Kiss Róbert alezredes.

Kiss Róbert ezen kívül azt is bejelentette, hogy mától a magyarok, a csehek és a szlovákok karantén kötelezettség nélkül léphetik át ennek a három országnak a határait, feltéve, hogy két napnál nem hosszabb a tartózkodásuk. (Ilyen esetben Csehországból nemcsak Szlovákián de Ausztrián keresztül is visszatérhetnek a magyar állampolgárok karanténkötelezettség nélkül.) Ha ennél hosszabb ideig maradnak, akkor továbbra is 14 napos kötelező karantént kell vállalniuk.

A magyar állampolgárokkal egyenlő megítélés alá esnek az Európai Gazdasági Térség állampolgárai, ha állandó tartózkodásra jogosultam Magyarországon és ezt igazolni tudják.

A médiamegkeresésekre adott válaszok:

Azok a személyigazolványok, amelyek lejártak csak Magyarországon használhatóak, a már megnyitott határokon csak érvényes magyar okmányokkal lehet áthaladni.

Az Index szerdán ezeket a kérdéseket küldte el az operatív törzsnek: