Öt évnél is többet kaphat a győri szelektív kukák legnagyobb ellensége

Egy 51 éves hajléktalan januárban befeküdt egy hulladékgyűjtő konténerbe Győrben, majd kiszállt belőle, és mezítláb állva, „hogy szabaduljunk a gonosztól!” megjegyzéssel felgyújtotta azt - számolt be az ügyészség egy meghökkentő esetről, amiben most történt letartóztatás.

A kukarongálás folytatódott, múlt héten felgyújtott még hét szelektív hulladékgyűjtő vagy ruhatároló konténert. Miután hajnalban gyanúsítottként kihallgatták, délután fém és műanyag kukákat borogatott, ezek közül két darab 240 literes hulladékgyűjtő megrepedt.

A férfi ellen rongálás és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás, ráadásul különös visszaesőként további két eljárás is folyamatban van ellene. Egy kórházi épület homlokzatát is megrongálta, és a kórháznál parkoló autók visszapillantóit, ablaktörlőit, ablakait is betörte egyszer.

Az ügyészség szerint több mint öt év börtön kiszabható rá, az általa okozott kár meghaladja a félmillió forintot.