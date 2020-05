Szijjártó elmondta, a Honvéd vendégeként nézte a zárt kapus meccset Dzsudzsákkal

Ahogy arról beszámoltunk, miközben a keddi Honvéd–MTK Magyar Kupa-elődöntő zárt kapus mérkőzés volt, csak néhányan nézhették meg a meccset a Puskás Arénában, a kevesek között volt Szijjártó Péter külügyminiszter és Dzsudzsák Balázs válogatott futballista is. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) szabályzata alapján mindkettőjüknek maszkot kellett volna viselnie, ám a külügyminiszter által feltöltött fotón egyikük sem viselte. Hogy mit keresett a zárt kapus meccsen, arra az RTL Híradójának reagált.

A koronavírus-járvány miatt a futballmeccseken csak minimális létszámban lehetnek jelen a csapatok képviselői és nézők is. „A nézőtéri zónába a média munkatársai, stadionüzemeltetők, nélkülözhetetlen kiszolgáló személyzet, valamint a klubvezetők és szponzorok képviselői léphetnek be” – írta az MLSZ. Ahogy írtuk, Szijjártó valószínűleg a Honvéd révén juthatott be a meccsre, mert a klub tulajdonosával, Kun Gáborral még együtt futsaloztak Dunakeszin. Dzsudzsák pedig Szijjártó barátjaként – nemrég a diplomata-útlevéllel rendelkező futballistát a külügy hozatta haza az Egyesült Arab Emírségekből – ment ki az elődöntőre.

Szijjártó az RTL-nek most azt mondta, a múlt szombati kupamérkőzést is a helyszínen nézte, akkor az MTK vendégeként. Most az ellenfél csapata hívta meg.

A zárt kapus mérkőzések megrendezésének szabályai úgy szólnak, hogy a résztvevő klubok korlátozott számban vendégeket hívhatnak a mérkőzésre. És engem a Budapest Honvéd hívott meg, a családommal és egy barátommal együtt, aki történetesen a magyar válogatott csapatkapitánya

- mondta a külügyminiszter. A maszkról nem esett szó.