Újabb négy beteg halt meg a koronavírus miatt Magyarországon

Újabb 23 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3816 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 4 krónikus beteg. Ezzel 509 főre emelkedett az elhunytak száma, 1996-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1311 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 404 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen, írja csütörtökön a koronavírusról tájékoztató hivatalos honlap.

Az aktív esetek száma 1311 főre csökkent.

Az országos tisztifőorvos a szerdai sajtótájékoztatón ismertette a napi adatokat, majd arról is beszélt, hogy az eddigi számok alapján a fiatalok megbetegedési száma stabil, nem emelkedik, mindössze 80 fő 19 évesnél fiatalabb fertőzöttet regisztráltak, és nincs 30 évesnél fiatalabb koronavírus-áldozat Magyarországon.

Új beutalási rendet adtak, és mint Müller Cecília elmondta, az ellátási szinteket koncentrálva fel lehet szabadítani a nem koronavírus-fertőzöttek számára szükséges egészségügyi ellátási kapacitást. A koronás betegeket egy vonal mentén, a többi beteget egy másik vonal mentén látják el, mondta a tisztifőorvos, aki szerint minden beteg megtalálja a számára szükséges ellátást.

Müller Cecília tájékoztatása szerint hazánkban ún. többlethalálozási arány nem fordult elő, sőt,

január és március között 8,5 százalékkal kevesebben haltak meg, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban. A tisztifőorvos szerint az alacsonyabb halálozási szám oka az alacsonyabb aktivitású influenzajárvány lehetett.

Müller Cecília beszámolt arról is,hogy a dr. Pándics Tamás által vezetett környezet-egészségügyi laboratóriumban kidolgoztak egy új vizsgálati módszert, amely során a szennyvízben követik nyomon a koronavírus jelenlétét. A metódus segítségével nagyjából kéthetes előrejelzésre van mód. Hozzátette: nem kell aggódni amiatt, hogy a szennyvíz terjesztené a vírust.

A kormány kedden benyújtotta az Országgyűlés elé a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, ez alapján az operatív törzs a különleges jogrend utáni ügyeleti központként továbbra is működni fog. A különleges jogrend helyébe az egészségügyi válsághelyzet lép – mondta a tájékoztatón Kiss Róbert rendőr alezredes.

A rendőr alezredes beszélt a határhelyzetről is: elhangzott, hogy a megállapodások értelmében a cseh, szlovák és magyar állampolgárok karanténkötelezettség nélkül léphetnek be a fenti országokba 48 órára, azon túl azonban kéthetes karanténra kötelezettek. Újságírói kérdésre elhangzott válaszként, hogy továbbra is indokoltnak tartják a 65 év felettiek számára kirendelt 9-12 órás vásárlási idősáv fenntartását.

Nem esett szó a fővárosi éttermekről, ugyanakkor Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője a Pesti Srácoknak megerősítette azt az információt, hogy

május 29. péntektől már az éttermek, vendéglátóhelyek belső zárt tereiben is lehet tartózkodni, a megrendelt ételt, italt ott is el lehet fogyasztani, ám a dolgozóknak maszkot kell viselniük, és a távolságtartás is kötelező lesz.

A nyelviskolák is fellélegezhetnek: egy, a Magyar Közlönyben kedden megjelent módosítás ugyanis lehetővé teszi , hogy újra tartsanak személyes jelenléttel járó órát.

Részt vett a szerdai sajtótájékoztatón Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár is, aki elmondta, hogy a kormány elfogadta a városi otthonteremtési programot, továbbá beszélt arról is, hogy Budapest aranytartalékai a rozsdaövezetek, amik nagy lehetőségeket jelentenek irodák, parkok és lakások létrehozására.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

Borítókép: A Honvédkórház Sürgősségi Centrumának koronavírusos betegek fogadására átalakított részlege Fotó: MTI/Mónus Márton