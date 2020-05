Kitüntették a pizzafutárt, aki megállította a rendőrök elől menekülő férfit

View this post on Instagram

Jutalmat kapott a bátor motoros. Kiss Dávid pizzafutár 2020. május 23-án éppen dolgozott a belvárosban, amikor egy rendőrök elől menekülő autóra lett figyelmes, aminek vezetője megpróbálta elütni a rendőröket. A futár robogójával a rendőri intézkedés alól kibúvó férfi autója elé állt, megállásra kényszerítette, a rendőrök pedig elfogták a menekülő autóst. Bátor helytállásáért Dr. Terdik Tamás r. dandártábornok Budapest rendőrfőkapitánya elismerésben és jutalomban részesítette Kiss Dávidot.