Gulyás Gergely: Szerény jogkörei maradnak a kormánynak a járványügyi készültség idején

Cikkünk frissül.

A hétfői és szerdai kormányülésnek egy napirendje volt, a költségvetés és a veszélyhelyzet megszüntetéséről és a járványügyi készültség bevezetéséről szóló javaslatoké, amelyeket a kormány már benyújtott a parlamentnek – jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a védekezés 78. napján a veszélyhelyzet megszüntetése és a járványügyi készültség bevezetése indokolt, noha a védekezés nemzetközi összehasonlításban is sikeres volt Magyarországon.

Akkor tudjuk sikeresen akadályozni a vírus terjedését, ha nemzeti összefogás van

– mondta Gulyás, megköszönve a társadalom pártpolitikai szimpátiától független fegyelmezettségét, és kritizálva az ellenzéket, amiért az bírálja a kormány intézkedéseit, és legújabb terveit. Gulyás szerint az alkotmány garantálja a rendkívüli jogrendben foglalt kormányzati jogköröket, és az alapjogok korlátozását erre az időre. A veszélyhelyzetnek legkésőbb június 20-án remélhetőleg vége,

közös érdekünk, hogy többé ne legyen olyan helyzet, amely szükségessé teszi a rendkívüli jogrend szükségességét

– mondta, hozzátéve, hogy a járványügyi készültség azonban továbbra is indokolt. Ez az egészségügyben azt jelenti, hogy a kórházak irányítási rendszere változatlan marad, és az országos tisztifőorvos megtarthatja rendkívüli jogköreit például a vásárlási idősáv fenntartására, és egyéb korlátozásokra.

Gulyás szerint az újabb jogszabály-módosítások nyomán a kormánynak rendkívül szerény jogkörei maradnak, de ezek indokoltak egy járványügyi készültség idején.

A kormány szerdára virradóra nyújtotta be a veszélyhelyzet visszavonásával összefüggő, a koronavírus-törvényt hatályon kívül helyező, valamint egy másik jogszabály-csomagot is.

A kormány ugyan kedd délutánra ígérte, végül azonban csak szerdára virradó éjjel nyújtotta be a járványügyi veszélyhelyzet visszavonására vonatkozó javaslatot. Már korábban kiderült, amennyiben a parlament elfogadja az idevágó törvényt, azzal hatályon kívül helyezik a koronavírus-törvényt, egyúttal felkérik majd a kormányt, hogy az saját hatáskörében vonja vissza az által március 11-én elrendelt rendkívüli jogrendet.

Kiderült ugyanakkor, hogy az országos tisztifőorvos javaslatára - miniszteri előterjesztés után - egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el a kormány, ha a Parlament elfogadja a veszélyhelyzet megszüntetéséhez benyújtott átmeneti szabályokat.

A tervezet szerint a kormány akkor rendelhet el válsághelyzetet, ha

nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet,

az emberek életét, testi épségét, vagy az egészségügyi ellátást veszélyeztető körülmény következik be.

A javaslat értelmében az országos tisztifőorvos követi a helyzetet, ha a feltételek nem állnak fenn, kezdeményezi a kormányrendelet visszavonását, amit a kormány köteles lenne megtenni. Az egészségügyi válsághelyzetet elrendelő kormányrendelet legfeljebb hat hónapig marad hatályban, kivéve ha a kormány annak hatályát meghosszabbítja.

Egészségügyi válsághelyzetben kormányrendelettel korlátozható vagy megtiltható a többi között minden olyan intézmény és létesítmény működése, illetve rendezvény és tevékenység, amely járvány terjedését elősegítheti, az üzletek működése, nyitva tartása, egyes termékek árusítása, fogyasztása, a személyforgalom, az áruszállítás, az emberek személyes érintkezése, az intézménylátogatás, az egyes területek elhagyása, egészségügyi szolgáltatások igénybevétele.

A kormány a szükséges mértékben, arányosan gyakorolhatja a jogkörét, kijárási korlátozást nem vezethet be, áll a javaslatban. Gulyás tehát erről azt mondja, hogy egészségügyi, járványügyi készültség idején erre mindenképpen szükség van, de ezek "szerény jogkörök".

Gulyás ismertette a szerda éjjeli Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletet is, amely szerint egyébként pénteken új szakaszba lépnek a fővárosi védelmi intézkedések. Ennek köszönhetően – ahogy, azt már tegnap belengették – május 29-től a vendéglátóhelyek belső, zárt részei is megnyithatnak, de a dolgozóknak kötelező lesz szájmaszkot viselni, és a védőtávolság betartására is ügyelniük kell. A rendelet szerint péntektől már nézők részvételével is lehet tartani szabadtéri sporteseményeket. Ennek részletszabályairól is beszélt a miniszter, kiemelkedő fontosságúként említve a védőtávolság betartását.

Június 3-7. között lesznek a trianoni megemlékezések, de szigorú védekezési protokoll mellett, június 4-én pedig Áder János fog beszédet mondani.

Az Alkotmány utcában lévő emlékművet augusztus 20-án avatják majd fel.

Egymillióval több magyar állampolgár van, mint amennyien 2010-ben voltunk, ez pedig nem gyengítette, hanem erősítette ezt az országot. A politikai és családi kapcsolatok is sokkal élénkebbek, mondta Gulyás. Minden trianoni megemlékezést a kormány támogat.

Gulyás beszélt a költségvetési tervezet benyújtásáról, amely szerinte a gazdaságvédelem büdzséje lesz, és a járványhelyzet okozta válság leküzdését tűzték ki célul, még úgy is, hogy egyelőre senki sem tudja, valójában milyen mértékben sújtja – de biztosan rendkívüli módon érinti – a magyar gazdaságot a koronavírus okozta válsághelyzet. A miniszter szerint az a céljuk, és a jövő évi költségvetés biztosítékot nyújt arra, hogy azoknak az embereknek, akik dolgozni akarnak, és azoknak a cégeknek, amelyek megőrzik a munkahelyeket, támogatásokat nyújtsanak a túléléshez, éd ezen túl elkezdik visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat, amivel kapcsolatban Gulyás ismét a 2010 előtti, baloldali kormányokat kritizálta.

Újabb 23 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést csütörtök reggelre, ezzel 3816 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

ELHUNYT ÚJABB 4 KRÓNIKUS BETEG, ÍGY 509 FŐRE EMELKEDETT AZ ELHUNYTAK SZÁMA, 1996-AN VISZONT MÁR MEGGYÓGYULTAK.

Az aktív fertőzöttek száma 1311 főre csökkent, összesen 404 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen.

Az Index ezeket a kérdéseket küldte el szerda délután a kormányinfóra: