Levelet kaptak a nyelvvizsga nélkül diplomázók Orbán Viktortól

Levelet írt Orbán Viktor azoknak frissdiplomásoknak, akik a gazdaságvédelmi akcióterv részeként mentesültek idén a nyelvvizsga alól, írja a hvg.hu.

"A koronavírus által okozott egészségügyi és gazdasági válság az egész világot, így hazánkat is sújtja - fogalmaz a miniszterelnök.

Magyarország kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a magyar emberek életét és egészségét

- folytatja, majd arról ír, hogy a kormány elkezdte a világjárvány okozta gazdasági károk enyhítését, biztosítja a munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, és újra indítja a gazdaságot.

Ennek részeként döntöttek úgy, hogy nyelvvizsga nélkül is odaadják a diplomát, ez 75 ezer hallgatót érint.

"Önnek így lehetősége nyílik arra, hogy a munkaerőpiacon a középfokú végzettséget igénylő munkakörökön felül már a felsőfokú végzettségével is elhelyezkedjen" - folytatja levelét a miniszterelnök, majd úgy zárja hogy

a magyar gazdaság újraindításához Önre is szükség van. Egyetlen magyar sincs egyedül.

Április elején jelentette be Palkovics László innovációs miniszter, hogy 75 ezer egyetemi hallgató nyelvvizsga nélkül is megkapja a diplomáját. A könnyítés elsősorban azoknak szólt, akik már korábban megszerezték az abszolutóriumot és záróvizsgáztak, de nyelvvizsga hiányában nem vehették át diplomájukat, de az intézkedés a most diplomát szerzőkre is vonatkozott.