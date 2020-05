Koronavírus: újabb 8 beteg halt meg

Újabb 25 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3841 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 krónikus beteg. Ezzel 517 főre emelkedett az elhunytak száma, 2024-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 1300 főre csökkent.

Az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy tovább csökkent az aktív fertőzöttek száma, csütörtökre 404 beteget ápoltak kórházban, közülük 24 fő volt lélegeztetőgépen. A gyógyultak száma országosan megközelíti a 2000-et.

Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 384 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen – számolt be a napi adatokról a koronavírusról tájékoztató hivatalos honlap pénteken.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője a malária ellen kifejlesztett klorokin módosulatáról, a hidroxi-klorokin alkalmazásáról az Index kérdésére azt mondta, már nem használják a koronavírus elleni terápia során. A szer tesztelését a WHO is leállította, és egészségre gyakorolt hatásai okán számos tudományos kritika is érte azt.

Beszélt arról is, hogy feltételezhetően eddig több tízezer ember eshetett át tünetmentesen a fertőzésen Magyarországon. A Covid-19 betegség az ismert esetek 80 százalékában is enyhe tüneteket produkált. Végül több mint ezer ember került kórházba száraz köhögés, láz, az ízlés és a szaglás elvesztése vagy izom- és ízületi fájdalmak miatt. A vírus az idős emberekre jelentett leginkább veszélyt, náluk különbözött a betegség lefolyása: az immungyengeség miatt ők kevésbé voltak lázasak, inkább az elesettség, apátia, fogyás volt jellemző rájuk.

Több mint 200 esetben szorultak betegek intenzív osztályos kezelésre légzési elégtelenség miatt, őket altatásban, lélegeztetőgépeken tartották.

A betegség sok esetben nagyon hosszú lefolyású. Van olyan beteg, aki már négy hete lélegeztetőgépen van, mondta. A súlyos eseteket plazmaterápiával vagy biológiai terápiával kezelik.

A gyermekeknél enyhék a tünetek, ők más okok mellett azért fertőződhetnek meg kevésbé, mert az orrukban kevesebb olyan receptor van, amit a vírus meg tud támadni, a betegséget azonban ettől függetlenül ők is továbbadhatják. A tapasztalatok szerint a vírus nemcsak a tüdőt támadja meg, több esetben apró vérrögök keletkeztek, amelyek agyvérzést okoztak, a fertőzés megtámadta a szívet és a vesét is.

A vírus elleni védettségről az Inforádió kérdésére elmondta, hogy aki átesett a fertőzésen, az hosszú hetekre, hónapokra védettséget szerez. Mivel nem telt el még annyi idő, azt biztosan nem lehet állítani, hogy a védettség évekre vagy akár egész életre szól.

Péntektől lehet a fővárosi éttermekben enni, és szabadtéri rendezvények is tarthatók

Mától a fővárosi éttermekben, vendéglátóhelyeken, cukrászdákban is elfogyaszthatóak az ott vásárolt termékek, a dolgozóknak kötelező a szájmaszk viselése. A szabadtéri rendezvényeket is meg lehet tartani, ám itt kötelező a megfelelő távolság megtartása – ennek hiányában az illetőt eltávolíthatják a rendezvényről – mondta Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője.

Megnyílhatnak a stadionok, uszodák, szabadtéri színpadok, szabadtéri mozik, és ide tartozik a cirkuszsátor is. Ezeken a rendezvényeken a nézők – a páholyok kivételével – csak minden negyedik ülőhelyet foglalhatják el. Az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között pedig lehetőség szerint legalább 1,5 méteres távolságot kell biztosítani. Zenés, táncos rendezvényeket viszont továbbra sem lehet tartani, és tilos ezeken tartózkodni is.

A veszélyhelyzet után jöhet a járványügyi készültség

Amint arról a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámolt, a kormány már benyújtotta a parlamentnek a veszélyhelyzet megszüntetéséről és a járványügyi készültség bevezetéséről szóló javaslatokat, továbbá a költségvetést is.

GULYÁS SZERINT AZ ÚJABB JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÁSOK NYOMÁN A KORMÁNYNAK RENDKÍVÜL SZERÉNY JOGKÖREI MARADNAK, DE EZEK INDOKOLTAK EGY JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG IDEJÉN.

Kiderült, hogy a veszélyhelyzet megszűnése után az országos tisztifőorvos javaslatára – miniszteri előterjesztés után – egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el a kormány, ha a parlament elfogadja a veszélyhelyzet megszüntetéséhez benyújtott átmeneti szabályokat.

A tervezet szerint a kormány akkor rendelhet el válsághelyzetet, ha

nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet,

az emberek életét, testi épségét vagy az egészségügyi ellátást veszélyeztető körülmény következik be.

A javaslat értelmében az országos tisztifőorvos követi a helyzetet, ha a feltételek nem állnak fenn, kezdeményezi a kormányrendelet visszavonását, amit a kormány köteles lenne megtenni. Az egészségügyi válsághelyzetet elrendelő kormányrendelet legfeljebb hat hónapig marad hatályban, kivéve, ha a kormány annak hatályát meghosszabbítja.

Kijárási korlátozást a kormány nem rendelhet el, de kormányrendelettel korlátozható vagy megtiltható a többi között minden olyan intézmény és létesítmény működése, illetve rendezvény és tevékenység, amely járvány terjedését elősegítheti, az üzletek működése, nyitvatartása, egyes termékek árusítása, fogyasztása, a személyforgalom, az áruszállítás, az emberek személyes érintkezése, az intézménylátogatás, az egyes területek elhagyása, egészségügyi szolgáltatások igénybevétele.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

(Borítókép: Budapest belvárosa a korlátozások feloldása után 2020. május 18-án. Fotó: Bődey János / Index)