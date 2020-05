A legfontosabb hírek a koronavírusról pénteken

Lassan véget ér az iskola, a nép pedig beleveti magát a várva várt nyár kínálta kikapcsolódásba. Írhatnánk ezt egy normális évben, de 2020 van, a koronavírus miatt a feje tetejére állt a világ. Ugyanakkor ez a nyarat nem érdekli, a nap továbbra is süt, hamarosan 30 fok lesz, és egyre nehezebb lesz nem azt csinálni, amit a szokásos nyarakon szoktunk. De nem is biztos, hogy nem csinálhatjuk azt, amit szoktunk. Van egy csomó nyári tevékenység, amellyel egyáltalán nem növeljük a fertőződésünk kockázatát. De van egy sor olyan is, amikkel viszont veszélybe sodorjuk magunkat és szeretteinket. Összeszedtük a leggyakoribb nyári időtöltéseket, igyekszünk felmérni ezek kockázatait, illetve tanácsot adunk, hogy ezt hogyan lehet csökkenteni. Azt azonban tudatosítani kell magunkban, hogy a kockázat sosem lesz nulla.

