Fokozatosan vezetik be az enyhítéseket Spanyolországban: még az ország lakosságának 30 százaléka, mintegy 15 millió fő csak most, hétfőtől kezdhet fellélegezni a karanténkötelezettségből, a korlátozó intézkedések alól, míg 70 százalék, körülbelül 32 millió ember már az enyhítés második fázisát élvezheti. Alig 45 ezer embert érint csak a harmadik fázis – jelentette be az ország egészségügyi miniszterem Salvador Illa egy csütörtöki sajtótájékoztatón.