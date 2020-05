Müller Cecília: Az enyhítések után sem nőtt a fertőződések száma

A kormány elkötelezett abban, hogy a munkahelyvédelmi intézkedéseket továbbra is folytatni tudja – mondta Bodó Sándor az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára beszámolt a már eddig ismert intézkedésekről, a legfrissebb adat szerint ugyanis már

10500 cég pályázott, és 137 ezer dolgozó munkáját érintette az állami munkahelymegtartó támogatás igénylése, eddig 97 ezer munkavállaló esetében pozitívan bírálták el a kérvényeket.

Bodó elmondta azt is, augusztus 31-ig meghosszabbították a támogatásra való igénylési lehetőség időszakát, és további kedvezményeket, könnyítéseket is tettek a cégeknek. A munkahelyvédelem mellett a járvány hatására munkahelyteremtő programot is létrehoztak, amelynek részleteit ezúttal is elismételte az államtitkár. Bodó szerint a legaktívabbak a Hajdú-Bihar megyei cégek, onnan kértek a legtöbben támogatást, és a leginkább kiszolgáltatott, turisztikai, vendéglátóipari szektorból jelentkezik a legtöbb vállalkozás.

Szolgálati közleményként Bodó felhívta a figyelmet, hogy a veszélyhelyzet elmúltát követően sem kell pótolni az elsősegélynyújtásra vonatkozó vizsgát azoknak, akik a járvány ideje alatt szereztek jogosítványt.

Eddig már 2024-en meggyógyultak Magyarországon az új típusú koronavírus-fertőzésből – ismertette a legfrissebb járványügyi adatokat Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos emlékeztetett, újabb 25 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3841 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt újabb 8 krónikus beteg, ezzel 517 főre emelkedett az elhunytak száma, akik a koronavírus fertőzéssel, de nem feltétlenül kifejezetten, vagy közvetlenül a vírusfertőzés miatt vesztették életüket. A tisztifőorvos szerint változatlanul körülbelül 4 százaléknyi azoknak az áldozatoknak a száma, akiknek nem volt komoly krónikus betegsége a koronavírus-fertőzést megelőzően.

AZ AKTÍV FERTŐZÖTTEK SZÁMA 1300 FŐRE CSÖKKENT.

Müller arról is beszélt, hogy kórházban jelenleg 384 főt ápolnak, és még mindig 24 ember szorul gép lélegeztetésre. A tisztifőorvos beszélt az igazolt fertőződések területi eloszlásáról, valamint arról, hogy ez az elmúlt napokban nem változik, ami azt jelenti, hogy

számottevően az enyhítések után sem nőtt a fertőződések száma.

Müller Cecília azt is mondta, hogy az elmúlt napokban idősotthonokból és más zárt intézményből sem érkezett jelentés újabb megbetegedésekről. Az új megbetegedésekből 11-et észleltek a fővárosban, más megyékből egyet-egyet regisztráltak, de a területi megoszlás azt is mutatja, hogy vagy szűrés, vagy kontaktkutatás révén kerülnek az új fertőzöttek a hatóságok látókörébe.

Müller Cecília szerint a járvány továbbra is lecsengőben van, csak az egy-egy esethez kapcsolódó szűrővizsgálatokhoz kapcsolódnak az újabb esetek.

Az országos tisztifőorvos beszélt a világjárvány különböző földrészeken gyakorolt hatásáról, valamint arról, hogy a koronavírus "uralma alá veszi" a korábban nem érintett területeket is, míg Magyarországon mi már túl vagyunk az első hullámon. Müller ezt követően a dohányzás elleni világnapról beszélt, illetve annak jelentőségéről.

Minden negyedik másodpercen meghal egy ember a világban amiatt, hogy dohányzik

– figyelmeztetett Müller Cecília, aki szerint a nem dohányzók védelméről szóló törvény azért jött létre 2012-ben, mert Magyarország a dohányzás elleni küzdelem élére állt, és egyébként hiába a rendszeres ellenőrzés, az a tapasztalat, hogy a magyar társadalom rendkívül jogkövető ebben az ügyben. "A fiatalok körében van még dolgunk, de közöttük is egyre kevesebben dohányoznak", mondta Müller, aki beszélt az e-cigaretta káros hatásairól is, arra hívva fel a figyelmet, hogy ez éppen úgy károsítja, roncsolja az emberi szervezetet.

Kiss Róbert, az operatív törzs műveleti központjának munkatársa a magyar fejlesztésű lélegeztetőgép gyártásának elindulásáról adott tömör beszámolót, várhatóan

napi tíz lélegeztetőgép előállítására lesz képes a magyar gyártóüzem.

A rendőr alezredes ezt követően a határátlépési szabályokról, illetve arról, hogy az eddig könnyítések a Magyarországra történő belépést érintően most már nemcsak a magyar állampolgárokra, hanem azokra az uniós állampolgárokra is vonatkoznak, akik Magyarországon állandó lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkeznek.

Kiss Róbert beszélt a hétvégi, illetve a tervezett trianoni megemlékezések szabályairól, valamint arról is, hogy a kijárási korlátozások miként változtak a legfrissebb kormányrendeletek fényében. Beszámolt a a legfrissebb adatokról a járványügyi helyzettel kapcsolatos bűncselekményekkel kapcsolatban, végül pedig azt mondta, alig néhány határátkelőnél kell egy óránál többet várakozni.

Már a csütörtöki operatív tájékoztatón kiderült, feltételezhetően eddig több tízezer ember eshetett át tünetmentesen az új koronavírus-fertőzésen Magyarországon. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője arról beszélt ugyanis, hogy a Covid-19 betegség az ismert esetek 80 százalékában is enyhe tüneteket produkált. Végül több mint ezer ember került kórházba száraz köhögés, láz, az ízlés és a szaglás elvesztése vagy izom- és ízületi fájdalmak miatt. A vírus az idős emberekre jelentett leginkább veszélyt, náluk különbözött a betegség lefolyása: az immungyengeség miatt ők kevésbé voltak lázasak, inkább az elesettség, apátia, fogyás volt jellemző rájuk.

Több mint 200 esetben szorultak betegek intenzív osztályos kezelésre légzési elégtelenség miatt, őket altatásban, lélegeztetőgépeken tartották.

Csütörtökön néhány száz ember tiltakozott az Országos Roma Önkormányzat Dohány utcai épülete előtt a bűnözés ellen, majd mintegy kétezer ember, köztük szélsőjobboldali szurkolói csoportok vonultak a Deák térre. A rendőrség nem engedélyezte a megmozdulást, így sajtóhírek szerint ott 72 embert igazoltattak, 8 személyt feljelentettek, tőlük molinókat, transzparenseket koboztak el (ezzel kapcsolatban pontosabb információkért fordultunk az operatív törzshöz). Az esemény egy Deák téri, úgynevezett kegyeleti megemlékezéssel folytatódott, amelyen elszabadultak az indulatok.

Az úgynevezett újságírói megkeresett adott válaszok:



Lehet összejöveteleket szervezni gyereknapra, de az "idegen családoktól" maradjanak távol, azaz tartsák be a családok a védőtávolságot, mondta Müller Cecília egy idevágó kérdésre. Fertőtlenítő kendők használatát javasolta még.

Csak egészséges gyermek menjen óvodába, és egészséges szülő vigye óvodába, válaszolta a tisztifőorvos az idevágó kérdésre. Müller Cecília szerint az óvodák fertőtlenítése megtörtént, biztonságosak, de kerülni kell a zsúfoltságot, és be kell tartani a higiéniás szabályokat.

Nincs újabb igazolt fertőzés, amelyet szociális intézményben észleltek volna, mondta kérdésre Müller Cecília.

"Nagyon sok tapasztalatot nyertünk mi is, ahogy az egész világ (...) az új hullámra már felkészülten vár Magyarország" – jelentette ki kérdésre Müller Cecília, aki szerint noha itthon minden intézkedéssel előbbre jutottunk, időben voltunk, a két hónapnyi nyereség miatt egy újabb hullámra már még jobban fel tudunk majd készülni eszközök, védőfelszerelések, és szervezés tekintetében is.

A Nógrád megyei Bujákon két ember fertőződött meg, de a kontaktvizsgálat révén bővült ez a kör, mert az egyik első érintett egészségügyi intézményben dolgozik. 11-en vannak megfigyelés alatt, közülük 5-en kórházban vannak, 1 ember otthonában van teljes elkülönítés alatt, a többiek tünetmentesek. Rendkívüli intézkedésekre a településen nincs szükség, mondta.

Olyan rossz minőségű védőfelszerelések érkeztek az Európai Bizottságtól, amelyeket meg kellett semmisíteni, erősítette meg egyetlen félmondattal az Origo kérdésére Kiss Róbert.

Müller Cecília szerint a budaörsi önkormányzat csak gyorsteszteket végzett, és az az öt fő, aki azzal pozitívnak bizonyult a helyi bölcsődei dolgozók közül, a hatósági tesztelésen már negatív lett. Óvodák, bölcsődék nyitásához nem szükséges laboratóriumi vizsgálatot végezni, jelentette ki Müller, aki szerint az a legfontosabb, hogy beteg, légúti panaszokkal küzdő gyerek ne menjen közösségbe.

Az Index kérdésére Müller Cecília emlékeztetett, hogy a gyermekorvosi ellátásban már régóta nemcsak telefonos konzultációra van lehetőség, csak a beteg gyerekeknek előzetes telefonos időpont-egyeztetés alapján kell elmenni a rendelőbe. Nyitáskor kifejezetten szükséges a bölcsődék, óvodák házi gyermekorvosi látogatása, és a gyerekek állapotának felmérése – jelentette ki Müller Cecília. "Kívánatos, szükséges és ajánlott, éppen ezért kérem a gyermekorvosokat, hogy azokban az intézményekben, amelyeket felügyelnek, tegyenek személyes látogatást is", jelentette ki a tisztifőorvos, aki szerint éppen az alapellátó gyermekorvosok azok, akik időben tudnak figyelmeztetni a pici gyerekek védelmét érintő körülményekkel kapcsolatos további, esetleges teendőkre.

Az Index pénteken ezekkel a kérdésekkel fordult az operatív törzshöz: