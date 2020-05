Budapesten kellene vizsgázniuk a SOTE külföldi hallgatóinak, petíciót indítottak

Petíciót indítottak a Semmelweis Egyetem külföldi orvostanhallgatói azért, hogy engedélyezzék számukra a távvizsgázást – ugyanis a koronavírus-járvány ellenére Budapesten kellene teljesíteniük a gyakorlati vizsgákat, úgy, hogy márciusban még arra ösztönözte őket az intézmény, hogy utazzanak haza.

A Hvg.hu cikke szerint az internetes petíciót eddig több mint 1200-an írták alá, köztük az angol, a német és a magyar nyelvű programok diákjai is. A petíció elindítói a lapnak elmondták, hogy az ideutazást úgy kellene megoldaniuk, hogy nincsenek elérhető repülőjáratok és saját országuk sem ajánlja a külföldre utazást. Azt állítják, a rektor csak akkor engedélyezi az online oktatást, ha Magyarországon vannak hatósági házi karanténban. Azt is sérelmezik, hogy eddig nem vették eléggé figyelembe a véleményüket, és nem érzik úgy, hogy kétirányú lett volna a kommunikáció. Ezért hivatalos, egységes, írásos tájékoztatók kérnek a változtatásokról. Túlzónak tartják azt is, hogy állításuk szerint ha valakinek a vizsga közben nem jó az internetkapcsolata, 15 ezer forintos büntetést kell fizetnie.

A tanulók kérik, hogy az egyetem legyen rugalmasabb, és engedélyezze, hogy más országban teljesíthessék a hiányzó gyakorlati órákat, és augusztus végéig kaphassanak időt azok pótlására.

A lap megkereste az egyetemet, ahonnan azt a választ kapták, hogy rugalmasan állnak a hallgatói kérésekhez, és méltányossági kérelmet is be lehet nyújtani. Mivel az „orvos- és egészségtudományi képzés elképzelhetetlen gyakorlati oktatás és gyakorlati vizsgák nélkül", ezért az egyetem meghosszabbította a gyakorlat teljesítésének és a gyakorlati vizsgák zárásának lehetőségét. Továbbá az ötöd- és hatodéves orvostanhallgatók jelentkezhettek önkéntes munkára is, amivel részben vagy egészben pótolhatták a kimaradó gyakorlatokat.

Ugyanakkor az egyetem vezetése az elmúlt időszakban tartott online hallgatói fórumokon többször egyértelművé tette, hogy a kurrikulumot teljesíteni kell a diplomához, a szemeszter elvégzéséhez, a gyakorlatok és az azokhoz tartozó vizsgák teljesítése nélkül nem zárható le a félév, és ezek pótlására az intézménylátogatási tilalom megszűnése után kerül sor

– írták a lapnak.

Válaszukból kiderül, hogy a külföldi hallgatók számára biztosították az országba való belépéshez szükséges igazolást, azok pedig, akik magasabb kockázati csoportba tartoznak, térítésmentesen igénybe vehetik a PCR-tesztet. Ha egy vagy két negatív eredménnyel már rendelkeznek, beléphetnek az egyetem területére. A méltányossági kérelmekről azt írták, alapos mérlegelés és az egyedi szempontok figyelembevétele után bírálják el. Tájékoztatásuk szerint május 25-ig mintegy 200 méltányossági kérelmet kaptak, főként alsóbb évfolyamra járó hallgatóktól.

