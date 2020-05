Egy kilométeren át ment szembe a forgalommal egy autós a Könyves Kálmán körúton

Bizarr látványban lehetett része a péntek éjjel a Könyves Kálmán körúton autózóknak, egy szürke Fiat ugyanis hosszú ideig a forgalommal szemben haladt az úton. A szabálytalanul közlekedő autós az őt szirénával üldöző polgárőrök jelzésére sem állt meg, a helyesen közlekedőknek kellett odafigyelni, hogy ne legyen baleset a dologból. Végül rendőri segítséggel egy kereszteződésben sikerült lekapcsolni az autóst, akiről kiderült, részegen ült a volán mögé.

Az esetet a polgárőrök mögött haladó autós vette videóra, a felvételeken pedig jól látszik, hogy a Fiat sofőrje akkor kezdett el lassítani, mikor a szembejövők sorozatosan dudálással és villogással jelezték, hogy nem jó helyen megy. Nem sokkal később egy rendőr is a menetiránnyal szemben haladó autó után fordult, amit így végül az egyik kereszteződésnél sikerült megállásra bírni, így nem lett baleset a dologból. Az eredeti felvételt teljes egészében itt lehet megnézni.

Az autós a Lágymányosi hídtól tartott a Népliget felé, és valószínűleg azért került a rossz oldalra, mert nem követte a kanyarodósávot, így előbb ment balra a kelleténél. Az autós több mint egy kilométeren át hajthatott szabálytalanul, mielőtt megállították. A rendőrök az üldözés végén az út mellé terelték az autót, ahol aztán szondát is fújattak vele, mert felmerült az, hogy alkoholt fogyasztott. Ez be is bizonyosodott, így a sofőr ellen eljárás indult, de az RTL úgy tudja, néhány tízezer forintos bírsággal megúszta az esetet, bár valószínű, hogy egy időre a jogosítványát is elveszik.