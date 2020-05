Operatív törzs: Egy nehéz időszak végéhez közeledünk

Az operatív törzs május 30-i, szombati sajtótájékoztatóján ismertette a legújabb magyarorzági adatokat a koronavírus-járványról: ahogy mi is megírtuk, újabb 26 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3867-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országban. Meghalt újabb 7 krónikus beteg, ezzel 524-re emelkedett a halottak száma, 2142-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1201-re csökkent. Jelenleg 22-en vannak lélegeztetőgépen.

Lakatos Tibor rendőrezredes, az operatív törzs vezetője elmondta, egy új kormányrendelet segíti a Bolgár Köztársaságból hazatérő magyar állampolgárok dolgát: akik hivatali kötelezettségük ellátása miatt akarnak hazajönni, vagy nemzetközi szervezetben dolgoznak, üzleti útra jönnek, hozzátartozójukat akarják meglátogatni, vagy humanitárius tevékenységben vesznek részt,

korlátozás nélkül bejöhetnek Bulgáriából Magyarországra, akkor is, ha Románián keresztül érkeznek.

Egy nehéz időszak végéhez közeledünk - az operatív törzs május 30-i tájékoztatója

Lakatos azt is közölte, egy „hosszú időszak vége felé közeledünk; ez az időszak a járvány és a tömeges megbetegedések megelőzéséről szólt”, de hamarosan minden állampolgár visszakaphatja a jogait az utazásra, a rendezvények, éttermek látogatására. „De ez nem jelenti azt, hogy ne kellene betartani a védelmi intézkedéseket”, például a távolságtartást és a maszkviselést, mert így megelőzhető, hogy a járvány második hulláma komolyabb problémát okozzon.

Dr. Szlávik János, a Szent László Kórház infektológusa ezután

mesét mondott.

Története cím Egy nap volt, és arról szólt, ahogyan egy ápoló április 10-én felkelt, munkába indult, ott ellátta a betegeket, mindent fertőtlenített, orvosokkal, pszichológusokkal, gyógytornászokkal tartotta a kapcsolatot, eközben kisebesedett a bőre a maszktól, és a nap végére nagyon elfáradt. „Köszönjük neki ezt a napot. Meg a többit is” – zárta történetét Szlávik.

Lakatos Tibor ez után egy, a környező országok határnyitására vonatkozó kérdésre válaszolt volna, de azt mondta: „Nehéz megszólalni egy ilyen történet után, amely arról szólt, hogy egyesek áldozatos munkájukkal próbálják enyhíteni a betegek szenvedését.

Mások pedig utaznának,

noha a járvány még nem múlt el, még mindig vannak betegek lélegeztetőgépen, nemcsak Magyarországon, a szomszédos országokban is” – csóválta fejét rosszallóan az ezredes. Kijelentette, könnyelműség lenne olyan országokkal egyeztetni, ahol ehhez még nem megfelelő az egészségügyi helyzet. „Ezért eddig és ezután is komoly elemző munka előzi meg a korlátozások enyhítését, de ez nemcsak Magyarországon, hanem a szomszédos országokban is”, ennek következménye az is, hogy jelenleg sem Románia, sem Ukrajna nem mutat hajlandóságot a korlátozások enyhítésre. Lakatos emlékeztetett, hogy Magyarország már lehetővé tette az átutazást ezekből az országokból Nyugat-Európa felé, de aki itt akar maradni, annak karanténba kell vonulnia.

Arról, lehet-e az egyetemi ponthatárok kihirdetésekor ponthúzó partikat tartani, Lakatos Tibor azt mondta, jelen állás szerint kulturális és sportrendezvény rendezhető szabadtéren, de hogy július közepén mi lesz a helyzet, azt most még nem lehet tudni, de a mostani szabályozások mellett ilyen parti szervezésére nincsen lehetőség.

Arról, milyen gyakran frissítik a gyógyítási és kezelési protokoll, Szlávik János azt mondta, folyamatosan követik a nemzetközi kutatási eredményeket. Beszélt arról is,

talán túl nagy jelentőséget tulajdonítottuk a vírus tárgyakról emberekre való terjedésének,

bár mindenképp kijelenthető, hogy így is terjed a vírus, de valóban fontosabb betartani az emberek közötti kontaktusokra vonatkozó korlátozásokat, főképp a maszkviselést és a távolságtartást.

Lakatos Tibor a balatoni turizmusra vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva elmondta, továbbra is mindenki köteles a másik embertől másfél méteres távolságot tartani, a tömegközlekedésben résztvevők pedig kötelesek maszkot viselni, ez pedig a balatoni hajózásra is vonatkozik, a vonatközlekedésben pedig már eddig is korlátozva volt az eladható menetjegyek száma.

Mivel holnap gyereknap lesz, Gál Kristóf „Isten éltesse a gyermekeket” felkiáltással köszönt el a kedves nézőktől és mesehallgatóktól, majd elmondta, Pünkösd miatt legközelebb kedden tart tájékoztatót az operatív törzs.