Két újabb áldozata van itthon a vírusnak, kicsivel nőtt az aktív esetek száma

Két idős, krónikus beteg halt meg a koronavírus miatt, újabb 9 magyarnál mutatták ki a fertőzést. Az elhunytak száma összesen 526, a fertőzötteké 3876, míg a gyógyultaké 2147. Az aktív esetek száma 1203 fő, írja a koronavírus-helyzetről tájékoztató hivatalos kormányzati honlap vasárnap.

Az operatív törzs szombati tájékoztatóján arról beszéltek, hamarosan véget érhet a tömeges megbetegedések kivédését szolgáló, szigorú korlátozásokra épülő korszak, de fontos továbbra is betartai az elővigyázatossági intézkedéseket, hogy a második hullám ne okozzon túl nagy problémákat. Hozzátették: Pünkösd miatt vasárnap és hétfőn nem tartanak tájékoztatót.

Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette az adatokat, majd elmondta, hogy az enyhítések után sem tapasztalták, hogy emelkedne a fertőzések száma. Kiderült, hogy gépi lélegeztetésre továbbra is 24 fő szorult, kórházban viszont már csak 384 főt ápoltak a pénteki közlés szerint.

Elhangzott az is, hogy az elmúlt napokban idősotthonokból és más zárt intézményből sem érkezett jelentés újabb megbetegedésekről. Az új megbetegedésekből 11-et észleltek a fővárosban, más megyékből egyet-egyet regisztráltak, de a területi megoszlás azt is mutatja, hogy vagy szűrés, vagy kontaktkutatás révén kerülnek az új fertőzöttek a hatóságok látókörébe. A tisztifőorvos ez alapján úgy látja: a járvány továbbra is lecsengőben van. Szólt a dohányzás káros hatásairól is, ennek apropója a dohányzás elleni világnap volt.

Újságírói kérdésre elhangzott válaszként, hogy a budaörsi önkormányzat csak gyorsteszteket végzett, és

az az öt fő, aki azzal pozitívnak bizonyult a helyi bölcsődei dolgozók közül, a hatósági tesztelésen már negatív lett.

Óvodák, bölcsődék nyitásához nem szükséges laboratóriumi vizsgálatot végezni, jelentette ki Müller, aki szerint az a legfontosabb, hogy beteg, légúti panaszokkal küzdő gyerek ne menjen közösségbe.

Kiss Róbert rendőr alezredes a magyar fejlesztésű lélegeztetőgép gyártásának elindulásáról adott tömör beszámolót: az üzem a tervek szerint napi tíz lélegeztetőgép előállítására lesz képes.

A rendőr alezredes ezt követően a határátlépési szabályokról is beszélt, illetve arról, hogy az eddigi könnyítések a Magyarországra történő belépést érintően most már nemcsak a magyar állampolgárokra, hanem azokra az uniós állampolgárokra is vonatkoznak, akik Magyarországon állandó lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkeznek.

Pénteken Orbán Viktor is megtartotta szokásos Kossuth rádiós interjúját, amiben beszélt arról, hogy meglátása szerint

a rendkívüli jogrend bevezetése az elmúlt tíz év legjobb döntése volt.

A miniszterelnök elismételte, hogy ősszel nagy valószínűséggel jöhet egy második járványhullám, de az nem érheti úgy az országot, mint márciusban. Arra is fel kell készülni, hogy egy-egy lokalizált térben – így egy idősotthonban vagy kórházban – újra megjelenik a vírus.

EZÉRT ORBÁN ARRA UTASÍTOTTA AZ OPERATÍV TÖRZSET, HOGY HOZZON LÉTRE BEVETÉSI EGYSÉGET. VAN BENNE VEGYVÉDELMIS ÉS ORVOSOK IS. HA AZ ORSZÁG BÁRMELYIK RÉSZÉN ILYEN FELSZAPORODÁS VAN, AKKOR A BEVETÉSI EGYSÉG MEGJELENIK, ÉS LOKALIZÁLJA A FERTŐZÖTTSÉGET.

Az operatív törzs ugyanakkor tovább működik, és az országos tisztifőorvos megerősített jogköröket kap. Az időben meghozott döntéseknek, az összefogásnak, az ország kiváló szakembereinek együttesen köszönhető, hogy nem terjedt el jobban a vírus, mondta a miniszterelnök.

