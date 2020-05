Nem ilyen időt érdemeltünk pünkösdre

Vasárnap délután Budapesten 14 fok van, ekörül alakul az országos átlag is, néhány órán belül pedig alig több, mint 10 fokos éjszakai minimummal fogunk belépni a meteorológiai nyárba. Az ok a nagyobbrészt Ukrajna felett elterülő légörvény, ami a Kárpád-medence időjárását is befolyásolja, hogy hogyan, látjuk.

A jó hír, hogy ez lassan távozóban van dél, délkelet felé, vagyis hétfőn már értelmezhető lesz újra a felmelegedés szó. Ez egyelőre még mindig a sokéves átlag alatti tartományt jelenti, nagyjából 22 fok körüli csúcsokra lehet a hét első napján számítani, sok gomolyfelhővel, kevesebb napsütéssel.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Elszórtan alakulhat ki zápor, esetleg zivatar, amelyre nagyobb esély a középső országrészben van. Az északi, északkeleti szél nagy területen lesz erős, helyenként viharos.

A jó hír, hogy a következő napokban folyamatos lesz a melegedés, jövő hétvégére egyes helyeken már 30 fok közelében is lehetünk. A nyaralós ügyektől azért még arrébb vagyunk, a Balaton még mindig csak 14,5 fokos.