16 új eset van, 1209-re csökkent az aktív koronavírus fertőzöttek száma

Hétfőre újabb 16 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19). A koronovírus.gov.hu 15 új esetről ír, de a vasárnapi adatok szerint 3876 volt az összes eddigi fertőzött száma, most pedig 3892, a kettő különbsége pedig 16. Az aktív fertőzöttek száma 1209-re csökkent.

Egy idős, krónikus beteg hunyt el. A 69 nő daganatos betegséggel, magas vérnyomással, fekélybetegséggel küzdött. Ezzel 527--re emelkedett az elhunytak száma.

Magyarországon eddig 3892 fertőzöttet azonosítottal.

2156-an pedig már meggyógyultak.

417 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen.

Az aktív fertőzöttek 41 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti.

Az oldal térképe alapján továbbra is Budapesten (1848 ember) és Pest megyében (554) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér megye (371), Komárom-Esztergom megye (262), Zala megye (255) és Csongrád megye (115). Békés megyében (11) van a legkevesebb fertőzött Magyarországon.

Vasárnap két idős, krónikus beteg halt meg a fertőzés miatt, és 9 új esetet regisztráltak az országban. Az aktív esetek száma 1203 fő volt.

Pünkösd vasárnap és hétfőn nem tartott tájékoztatót az operatív törzs, legközelebb kedden jelentkeznek majd a legfrissebb adatokkal. Szombaton továbbra is hangsúlyozták, hogy továbbra is fontos az elővigyázatosság, de az adatok alapján hamarosan véget érhet a tömeges megbetegedések kivédését szolgáló, szigorú korlátozásokra épülő korszak. A megelőzésre és az elővigyázatosságra azért van szükség, hogy egy esetleges második hullám ne okozzon túl nagy problémát. Pénteken Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos Kossuth rádiós interjújában azt mondta, hogy ősszel nagy valószínűséggel jöhet egy második járványhullám, de az nem érheti úgy az országot, mint márciusban. Arra is fel kell készülni, hogy egy-egy lokalizált térben – így egy idősotthonban vagy kórházban – újra megjelenik a vírus.

Korábban Müller Cecilia országos tisztifőorvos elmondta, hogy az enyhítések után sem tapasztalták, hogy jelentősen emelkedne a fertőzések száma, a tisztifőorvos úgy látja, hogy a járvány lecsengőben van.

(Borítókép: Ellenőrzés egy mátészalkaii idősek otthonában 2020. május 14-én. Fotó: Balázs Attila / MTI)