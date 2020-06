Kutyás strand nyílt Keszthelyen, a déli szabadstrand helyén

Pünkösdhétfőtől várja a kutyákat és gazdáikat a Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert - számolt be a Keszthely.hu. A város utolsó szabadstrandja, a Déli szabadstrand helyén kialakított helyszínen büfé és agility pálya is lesz, de pihenni és fürdeni is lehet majd. A Keszthely.hu szerint a parkba nem kell belépőt fizetni, a területet pedig bárki szabadon látogathatja. A járványhelyzet miatt több különleges szabályt is be kell tartani.

Eddig a Balatonon Fonyódon és Balatonföldváron volt már kutyás strand, de most már Keszthelyen is lehet legálisan együtt fürdeni kutyával.

Tavaly, amikor kiderült, hogy bezárják az eddig közkedvelt, utolsó keszthelyi szabadstrandot, sokan aggódtak, hogy újabb luxushelyet nyitnak majd, és a kis pénzűeknek megint nem lesz hol fürdeniük a Balatonban. A Népszava cikke azt írta, a strand rögtön a balatoni bringakörútról nyílik, és ez volt az egyetlen hely Keszthelyen, ahol a biciklisek meg tudtak állni, volt vizesblokk, és meg is tudtak mártózni a Balatonban ingyen.

Sziládi-Kovács Tibor, a kutyás strand ötletgazdája ezeket az aggodalmakat eloszlatni látszik, mert ugyan lehetséges, hogy lesz létszámlimit a járvány miatt, és csak naponta 10-18-ig vannak nyitva, de belépőt fizetni nem kell.

Az ötletgazda elmondta, hogy 15 millió forintból tették rendbe a helyet. Egy elkülönített területen agility-pályát is létrehoztak, és a házirend része lesz, hogy a büfébe csak pórázzal vihetik a kutyákat, amik ezen kívül szabadon mozoghatnak majd a területen. Csak oltott, féreg-hajtott és chippel ellátott kutyákat szabad a területre vinni.

A Népszava cikke tavaly azt írta, az ország egyik legnagyobb kutyabarát online közösséget, a Kutyabarát.hu-t működtető cég öt évre egymillió forintért kaphatja meg az egyhektáros, vízparti területet. Az városvezetés szerint „olyan turisztikai attrakció valósulhat meg a városban, ami az országosan is egyre szélesebb tömeget jelentő kutyás társadalom figyelmét Keszthely városára irányítja”.