Operatív törzs: Lehet nyaralni Horvátországban, de aztán két hét hatósági házi karanténba kell vonulni

Újabb 10 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3931 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 2 idős, krónikus beteg, ezzel 534 főre emelkedett az elhunytak száma, 2190-en pedig már meggyógyultak, kezdte szerdai tájékoztatóját Müller Cecília országos tisztifőorvos. Így összesen 1207 fő aktív fertőzöttről tudnak.

41 százalékuk budapesti, 59 százalékuk pedig vidéki lakos

− mondta Müller.

Kiemelte, hogy „kedvező tendencia látszik az idősotthonok vonatkozásában”. Összesen 33 intézményben regisztráltak pozitív eseteket, de „az intézmények száma jó ideje nem emelkedett, a betegek gyógyulnak”, mondta az országos tisztifőorvos. Az 5991 főből összesen 899-en váltak pozitívvá a járvány ideje alatt. Közülük 460-an meggyógyultak, sokan visszakerültek a kórházakból az intézményekbe.

A nagyvilágot illetően az országos tisztifőorvos elmondta, hogy a vírus még mindig itt van velünk, és jelen van az egész világon. „Még számos földrészen szaporodik a koronavírusos fertőzöttek száma, ezzel együtt a halálozások száma is. A világon 6,4 millió fertőzöttet tartanak számon. Az összes halálozások száma pedig meghaladja a a 380 ezer főt” – részletezte.

Jelenleg az Amerikai Egyesült Államok érintett a leginkább. A magyarországi viszonyok azonban kedvezőek, bizonyosan az első hullám végén vagyunk, ezért tudunk hétről hétre enyhítő intézkedéseket bevezetni

– tette hozzá.

Kitért a felsőoktatási intézményekben zajló vizsgaidőszakra is. Elmondta, hogy a vizsgákat úgy kell megszervezni, hogy azok résztvevői kerüljék a kontaktusokat. Szóbeli vizsgák esetén a vizsgáztató és a vizsgázó számára is ajánlott a maszk viselése, de nem kötelező, a teremben viszont csak ketten lehetnek bent egyszerre. A közös vizsgák esetén a megfelelő távolságot be kell tartani. Müller arra kérte a diákokat, hogy ne verődjenek össze.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa arról beszélt, hogy a kormány a mai napon is ülésezik, ahol foglalkoznak a járványügyi védekezéssel is. Hozzátette, hogy már 880 fő használja az elektronikus házi karantén alkalmazást. Az elmúlt 24 órában 770 hatósági karantént rendeltek el, így jelenleg összesen

11 172-en vannak hatósági házi karanténban.

Kiss beszélt arról is, hogy a rendőrök továbbra is ellátják a határellenőrzési feladatokat. Hegyeshalomnál a kilépő forgalom esetében egy órát kell várakozni.

Röviden válaszoltak az újságírói kérdésekre: