Operatív törzs: Ausztriából négy napnál nem régebbi negatív koronavírusteszttel haza lehet jönni

Újabb 23 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, ezzel 3954 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Egy nap alatt 5 idős, krónikus beteg halt meg, így 539 főre emelkedett a koronavírusban elhunytak száma. Az aktív fertőzöttek száma 1210 fő, hárommal több, mint szerdán, közölte az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Jelentős változások nem történtek, ez is azt igazolja, hogy a járvány egyfajta nyugvó pontra érkezett

– mondta.

Az újonnan felfedezett fertőzött személyek általában kontaktszemélyek. Az elmúlt időszak kedvező adatai, lehetőséget adnak a változtatásokra, melyeket lassan és óvatosan vezetnek be. Így alakul ez a szociális intézményekben is, és mivel az érintett intézmények száma nem nő, ezért június 20-tól nagy valószínűséggel jelentősebb mértékben változtatják azokat az intézkedéseket, melyeket korábban bevezettek. „Szerdán egy részleges látogatási tilalmat feloldó határozatot hoztam”, mondta. Ez azt jelenti, hogy a látogatás lehetőségét a szociális intézményekben is biztosítani kell. De továbbra is garantálni kell a maximális biztonságot.

Vagyis:

a látogató hozzátartozó tartsa a két méteres távolságot,

lehetőleg a szabadban találkozzanak, és ott „élvezzék egymás társaságát”,

csak egészséges személy menjen látogatni,

a látogatók részére biztosítani kell a kézmosás lehetőségét,

maszk viselése mellett a fodrász, a pedikűrös és manikűrös is beengedhető,

az intézményekben a vallási események is megtarthatók,

amennyiben a gondozott „ágyban fekvő”, és több ápolt fekszik egy szobában, akkor egyszerre egy látogató, maszkban mehet be a kórterembe,

élelmiszert és „egyéb dolgokat” is be lehet vinni.

Újonnan azonban csak azok vehetők fel ezekbe az intézményekbe, akiknek négy napnál nem régebbi koronavírustesztje negatív eredményt mutat.

Végezetül Müller „nagy tisztelettel és hálával” megköszönte azoknak a munkáját,

akik hősiesen - és ez nem patetikus - helytálltak hónapokig és messze a munkaköri kötelességükön túl adtak azoknak, akiket rájuk bíztak... Nagyon nehéz kifejezni azt a köszönetet és hálát, amit most érzünk. Én nekem Kalkuttai szent Teréz jutott eszembe, a maga végtelen szeretetével. ′Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.’

- zárta Müller.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa elmondta, hogy Magyarország sikeresen és eredményesen védekezett a koronavírus-járvány első hullámában, azonban a járvány második szakaszában is „indokolt a járványügyi készültség fenntartása”. Emlékeztetett a mai kormányinfón elhangzottakra, így arra is, hogy június 20-án érhet véget a különleges jogrend, nyithatnak a színházak és a mozik, az idősek vásárlási sávja viszont továbbra is megmarad.

Csütörtökön 56 kórházba szállítanak ki védőfelszerelések, melyeket a kórház-parancsnokok fogadnak. A rendőr alezredes beszélt arról is, hogy a

magyar állampolgárok, személyforgalomban, Ausztriából hazatérve csak akkor nem kerülnek hatósági házi karanténba, ha rendelkeznek négy napnál nem régebbi koronavírusteszttel, amely igazolja, hogy nem fertőzöttek.

Jelenleg 860-an használják a rendőrség hatósági házi karantén applikációját, az elmúlt 24 órában pedig 625 hatósági házi karantént rendeltek el.

Az operatív törzs ma összesen három újságírói kérdésere válaszolt: