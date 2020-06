Nyomozótól akart drogot venni egy férfi, miközben az házkutatást tartott egy drogdílernél

Június 2-án, egy közúti intézkedéssel indult az a történet, aminek a vége felé éppen az történt, ami a címben: egy vásárló egy nyomozótól próbált drogot venni egy drogdíler lakásán, miközben az házkutatást tartott. A Police.hu híre szerint a BRFK járőrei június másodikán közúti ellenőrzést tartottak az Izabella utcában. Mivel az ellenőrzéskor marihuánaszagot éreztek, átnézték a három utas csomagját és ruháikat. Egyikük, a 35 éves C. Dániel táskájában több kábítószergyanús anyagot találtak, az autóban ülő két másik férfi pedig elmondta a rendőröknek, hogy nem sokkal korábban kábítószert fogyasztottak.

A járőrök mindhárom férfit elfogták, és előállították. A nyomozók C. Dániel táskájában közel fél kiló marihuánát, valamint 30 gramm kábítószergyanús anyagot, mérleget, dohánypapírt és 150 ezer forintot találtak. A férfi lakásán ezután házkutatást tartottak, ahol több mint egy kiló marihuánát, valamint 28 gramm kábítószergyanús anyagot foglaltak le. A másik két utasnál a kábítószergyorsteszt pozitív lett: a 37 éves budapesti K. Gábort és a 41 éves szintén budapesti R. Gáspárt a rendőrök kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A rendőrök a C. Dánielnél tartott kutatást követő adatgyűjtés során jutottak el a 40 éves budapesti Sz. Balázshoz, akitől C. Dániel a kábítószert vette. Az erzsébetvárosi nyomozók a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály és a Kábítószerbűnözés Elleni Osztály munkatársaival közösen június 3-án délután egy Murányi utcai lakásban el is fogták Sz. Balázst.

A díler lakásán tartott kutatás során a rendőrök egy kiló marihuánát, valamint kábítószer értékesítéséhez használt precíziós mérlegeket, simítózáras tasakokat, mobiltelefonokat és közel 600 ezer forintot foglaltak le.

A rendőrök intézkedésekor a díler egyik vevője is megjelent a lakásnál: V. Viktor a neki ajtót nyitó nyomozótól szeretett volna marihuánát vásárolni. A gyanútlan vásárlót a rendőrök elfogták, és mintavételre előállították.

Az illetékes nyomozók a 35 éves C. Dánielt és a 40 éves Sz. Balázst kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és indítványozták letartóztatásukat.