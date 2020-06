Visszatérünk!

Több hét karantén és home office után visszatér a Kibeszélő című műsorunk a stúdiónkba. A járvány alatt kollégáink és vendégeink az otthonaikból igyekeztek időről időre összefoglalni, elmagyarázni, megérteni a legfontosabb dolgokat, amik ebben az időszakban érthetően a koronavírusról szóltak. Viszont a járvány enyhül, így lassan mi is visszatérhetünk a szerkesztőségbe, a műsor pedig a professzionálisabb környezetébe: a stúdióba.

Mivel a koronavírus továbbra is sok embert érdekel, egyik témánk az lesz, hogy mi is történt az elmúlt hónapokban, és mire lehet számítani a következőkben. A hazai nyilvánosság egyik nagy problémája, hogy nagyon nehéz hivatalos, illetékes embereket szóra, nyilatkozatra bírnunk, de azért mi kitartóan próbálkozunk. Pénteki adásunkba is megpróbáltunk minden szóba jöhető embert (Müller Cecíliától Győrfi Pálon át mindenkit, aki eszünkbe jutott) meghívni, de senki nem vállalta a szereplést. De azért lesznek vendégeink, érdekes témáink, és lesz miről beszélnünk.

Másik témánk a George Floyd halála miatt indult amerikai tiltakozáshullám lesz. A fekete férfi igazoltatás közben meghalt, mert egy rendőr a nyakán térdelt, hiába mondta többször is, hogy nem kap levegőt. Mire mutatott rá a férfi halála? Miért forrong Amerika? Kibeszéljük ezt is.

Adásunk alatt kérdezhetnek az olvasók/nézők is az Index Facebook-oldalán. Amire tudunk, válaszolunk, amire nem tudunk, azt megkérdezzük vendégeinktől.