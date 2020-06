Az Országgyűlés szerdán kezdte tárgyalni a kormány által benyújtott,önmagát a veszélyhelyzet visszavonására felkérő javaslatról, de a Ház egyúttal egy sor másik javaslatot is elfogadott, például lebutított és kifacsart klímatörvényeket. Megszavazták, hogy 2050-re klímasemleges lesz a gazdaság, a zöld civil szervezetek és az ellenzéki pártok mégis elégedetlenek, mert szerintük a kormánypártok minden fontos javaslatukat lesöpörték az asztalról. Mindeközben egy rakás másik kérdésben is szavaztak, így a honvédségről, avarégetésről, adózásról is törvényt módosítottak a parlamentben.